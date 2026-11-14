Santa Maria a Colle, case allagate dal Lobaco: Baldini interroga il Consorzio di bonifica

La consigliera dell’ente chiede al presidente Sodini di spiegare se l’idrovora abbia funzionato a pieno regime e annuncia un’interrogazione

Dopo l’esondazione del fosso Lobaco a Santa Maria a Colle e le case allagate, Maria Teresa Baldini, consigliera del Consorzio di bonifica 1 Toscana nord, chiede chiarezza sulle responsabilità dell’ente che gestisce l’idrovora. “I cittadini hanno il diritto di sapere se vi siano responsabilità da parte del consorzio – afferma – e chi dovrà risarcire i danni subiti”.

Gli allagamenti, avvenuti giovedì mattina (12 novembre), secondo quanto riferito dall’assessore alla protezione civile, Fabio Barsanti, nei giorni scorsi sarebbero stati causati “dai ritardi nell’avvio dell’impianto idrovoro, che solleva le acque del Lobaco nel Contesora, e dalla mancata chiusura della paratoia che impedisce alle acque del Contesora, quando è in piena, di rientrare nel fosso”. Anche il comitato Uniti per l’Oltreserchio chiede di sapere perché le idrovore non siano partite tutte insieme e, risulta al gruppo, “fino alle 9 ne andava solo una su tre”.

Due versioni a confronto

Sulla pagina Facebook del consorzio, ricorda Baldini, si legge invece: “Fosso Lobaco, tutte e tre le pompe in funzione”. “Qual è la verità? – si chiede – Il presidente del consorzio, Dino Sodini, faccia subito e pubblicamente chiarezza. Il comitato, ma soprattutto i cittadini danneggiati, devono sapere se ci siano state inadempienze da parte di un ente preposto, e pagato dai consorziati, proprio per prevenire il rischio idraulico”.

Le domande al presidente

Le richieste sono precise. “Risponde al vero che alcune pompe dell’impianto idrovoro non sono entrate subito in funzione? – chiede la consigliera – Chi deve gestire la paratoia e risponde al vero che non si è chiusa immediatamente? Quali sono state le cause del malfunzionamento? Chi è intervenuto e dopo quanto tempo? Vengono effettuate verifiche periodiche preventive sull’impianto, e con quale cadenza? A quando risalgono l’ultimo controllo e l’ultima manutenzione delle pompe?”.

Baldini respinge l’idea che il clima basti a spiegare tutto. “I cambiamenti climatici ci pongono di fronte a fenomeni sempre più estremi – sottolinea – ma non possono diventare un alibi per nascondere eventuali inefficienze degli enti incaricati di tutelare il territorio. Al contrario, un clima che cambia richiede livelli di prevenzione ed efficienza ancora più elevati e la massima chiarezza e trasparenza sulle competenze e sulle eventuali criticità gestionali”.

L’interrogazione