Solidarietà e aiuti umanitari tra l’Italia e Cuba: in Cgil il racconto del bloqueo e delle imprese mediche cubane

Una mattina all’insegna della solidarietà e del voler raccontare una realtà ancora in corso quella che si è tenuta oggi (14 novembre) alle 11,30, nel salone delle conferenze della Cgil di Lucca, che ha ospitato l’Associazione nazionale di amicizia Italia Cuba assieme ai membri Pino Scarpelli, segretario nazionale, Roberto Nannini, coordinatore regionale, la dottoressa cubana Damaris Alvarez Zapata, coordinatrice dei medici cubani in Calabria e il rappresentante generale della struttura sindacale lucchese Fabrizio Simonetti.

La conferenza ha affrontato la questione del bloqueo, la guerra economica lanciata dagli Stati Uniti contro Cuba. L’iniziativa dell’associazione intende mettere in luce “le ingiustizie che si succedono in America da ormai 65 anni”, schierandosi con il popolo e il governo cubano, “assieme a tutto ciò che rappresentano tra cultura, contatto tra popoli diversi e un altro mondo possibile”.

“Le brigate mediche cubane sono sempre state d’aiuto in Italia, specie durante il Covid: faccio notare Crema e Torino – racconta Scarpelli. – Eppure, qualche giorno fa, il governo Meloni, dimenticando tutto questo, si è astenuto all’Onu dal dare appoggio a Cuba, favorendo ciò che dice il governo americano, perché l’astensione è come un non voto. La cosa grave è che l’umanità che Cuba ha dato all’Italia viene sfregiata da questo non voto del governo Meloni. Quindi, ancora una volta, siamo sudditi degli Stati Uniti d’America”.

Ha introdotto poi l’incontro Fabrizio Simonetti: “Ciò che intendiamo far emergere dall’incontro di oggi è la situazione, quasi di catastrofe, di estrema difficoltà, nella quale versa il popolo cubano. Per questo ci stiamo attivando da tempo per portare aiuti concreti: pochi giorni fa la delegazione della Cgil nazionale, a cui ha preso parte anche la nostra, ha portato a Cuba 400 kg di medicinali. Vogliamo anche sensibilizzare le forze politiche e istituzionali europee, perché si faccia sentire una voce contro questa imposizione, fuori da qualsiasi diritto internazionale: è la legge del più forte intorno all’isola dei Caraibi”.

“La nostra associazione riconosce nella Cgil Toscana, e in particolare nella Camera del lavoro, una componente fondamentale per una battaglia che non è solo per il popolo cubano, ma per l’autodeterminazione dei popoli – interviene Nannini. – I cubani l’hanno fatto attraverso la rivoluzione, con un meccanismo di aiuti anche internazionali, e hanno determinato una loro storia, un loro modo di essere, che non è quello sposato dai paesi occidentali. Basti pensare a quello che sta succedendo ancora in Palestina, in quella che viene definita l’unica democrazia. Secondo me è un concetto fondamentale, perché se cade Cuba, cade la possibilità per i popoli di ipotizzare un mondo diverso, una vita diversa”.

È un fatto storico che, per sei decenni, la cooperazione medica cubana all’estero ha adempiuto a missioni internazionali in più di 165 paesi. L’operazione Miracle, la missione Barrio Adentro, il programma More Doctors, la Scuola latinoamericana di medicina e il contingente Henry Reeve sono solo alcuni degli esempi che danno forma a una solidarietà non decretata.

“Abbiamo dimostrato, anche durante il Covid – racconta la dottoressa Zapata, – che nonostante il blocco degli Stati Uniti, che non ha lasciato entrare nel nostro paese neanche i respiratori e il vaccino, abbiamo potuto aiutare i Paesi che avevano bisogno di medici. Il presidente della regione Calabria, riscontrando problemi di sanità sul territorio e una forte mancanza di medici, ha deciso di fare un contratto di lavoro con il nostro paese. Circa 500 medici di diverse specialità per lavorare negli ospedali calabresi che ne avevano bisogno. La nostra missione è iniziata alla fine di dicembre del 2022, con l’arrivo di 51 medici cubani, per lo più al pronto soccorso”.