Un migliaio di persone ad Altopascio per l’inaugurazione della sede di Futuro Nazionale

La coordinatrice lucchese del partito: “C’è tanta voglia di partecipare, di esserci e di costruire. E questo entusiasmo è la nostra forza più grande”

Ieri pomeriggio (13 novembre) Futuro Nazionale ha inaugurato la sede di Altopascio alla presenza di circa mille persone. La sede sarà il punto di riferimento per le attività ed il coordinamento del movimento nell’intera provincia, “un presidio di ascolto e confronto con cittadini, famiglie e imprese”.

Nel percorso che ha condotto all’apertura della sede, ha avuto un ruolo di particolare rilievo Alessandro Balduini, coordinatore di Futuro Nazionale per il Comune di Altopascio.

L’inaugurazione è stata preceduta dal convegno sul tema dell’energia, argomento su cui Futuro Nazionale rilancia con forza – ed anche preoccupazione – l’emergenza energetica e del caro carburanti, che continuano a pesare sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla tenuta del sistema produttivo.

Accanto al generale Roberto Vannacci, sono intervenuti Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale, l’onorevole Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera dei deputati, e Annamaria Frigo, responsabile nazionale del tesseramento, e si è avuto – mediante un contributo video – l’intervento di dottor Massimiliano Nobile, esperto di energia nucleare.