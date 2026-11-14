“Una città capace di accogliere, senza costringere ad andarsene chi la abita”: Lucca è un grande noi parte dall’emergenza casa

“Vogliamo una città capace di accogliere chi arriva, senza costringere ad andarsene chi già la abita“. Secondo Lucca è un grande noi, il diritto alla casa è uno dei temi centrali del progetto ‘Lucca, il nostro impegno’, elaborato in vista delle elezioni amministrative del 2027 e da qui partono le proposte nella direzione di “Una città che investa nel proprio futuro senza dimenticare le persone che ne costituiscono la comunità. Perché la qualità di una città non si misura soltanto da quanti desiderano visitarla, ma anche da quanti possono permettersi di viverci. E il diritto di abitare Lucca deve tornare a essere una priorità della politica”.

Secondo Lucca è un grande noi infatti, “Una città non può dirsi davvero accogliente se chi ci nasce, lavora, studia o costruisce una famiglia non può più permettersi di abitarci. A Lucca la questione abitativa è ormai una vera emergenza sociale. Non riguarda soltanto le famiglie in condizioni di povertà, ma anche giovani lavoratori, coppie, genitori separati, anziani soli e persone che, pur avendo un reddito, faticano a sostenere affitti sempre più elevati. Una difficoltà che rischia di trasformarsi in una progressiva esclusione dalla città.

I numeri del patrimonio pubblico raccontano una situazione sulla quale occorre intervenire con urgenza. Non possiamo accettare che oltre 500 famiglie in graduatoria aspettino una casa mentre appartamenti pubblici restano inutilizzati. Serve un piano pluriennale di recupero e manutenzione, con risorse certe, obiettivi annuali e tempi verificabili. Ogni alloggio recuperato significa restituire dignità, sicurezza e futuro a una famiglia”. Ma è ovvio che la risposta non può limitarsi all’edilizia pubblica: “Occorre una politica capace di intervenire sulle cause della crisi abitativa, aumentando l’offerta di case accessibili e rendendo più conveniente e sicuro l’affitto stabile”.

Per questo Lucca è un grande noi propone di destinare almeno 850mila euro ogni anno a un Fondo comunale per l’Abitare: 600mila euro per rafforzare il contributo affitto alle famiglie in difficoltà, 100mila euro per un fondo di garanzia a sostegno delle locazioni stabili e delle situazioni di morosità incolpevole, 100mila euro per il programma Prima Casa Lucca, rivolto prioritariamente ai giovani fino a 35 anni, e 50mila euro per gli strumenti di accompagnamento e incontro tra domanda e offerta. Una proposta concreta che prevede anche il rafforzamento della sinergia tra Comune, proprietari, sindacati degli inquilini, operatori immobiliari e Terzo settore. L’obiettivo è riportare sul mercato gli immobili inutilizzati, promuovere i contratti a canone concordato, offrire garanzie ai proprietari e sostenere gli inquilini prima che una difficoltà economica diventi uno sfratto.

Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni. Con Prima Casa Lucca si propone di aiutare giovani lavoratori e giovani coppie ad affrontare le spese iniziali di una locazione, dal deposito cauzionale alle garanzie richieste. “Non possiamo chiedere ai giovani di restare a Lucca senza creare le condizioni perché possano costruire qui il proprio futuro“. Un’altra scelta riguarda la rigenerazione urbana. Nei grandi contenitori dismessi e nei principali interventi di recupero dovranno trovare spazio anche quote di edilizia residenziale pubblica e sociale, abitazioni a canone calmierato e opportunità di accesso alla prima casa. Recuperare edifici senza restituire alla città nuove possibilità di residenza significherebbe perdere una grande occasione.

Anche il rapporto tra turismo e residenza richiede una nuova responsabilità amministrativa. “Il turismo rappresenta una risorsa importante per Lucca, ma la sua crescita deve essere governata. L’associazione, contrariamente a quanto fatto fino ad ora, propone di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa regionale per disciplinare le locazioni turistiche brevi nelle aree maggiormente esposte alla pressione turistica, attraverso un regolamento comunale da approvare entro il primo anno di mandato. Non un divieto generalizzato, ma regole equilibrate per tutelare il diritto alla residenza stabile”.