Alluvione, Domenici attacca il Consorzio di bonifica: “Basta conta dei danni ex post, si accertino le responsabilità”

Dopo gli allagamenti che hanno colpito Barga, Bagni di Lucca, l’Alta Versilia e Pietrasanta, l’avvocato Mauro Domenici, legale del Gruppo tutela cittadini consorzi di bonifica Toscana, attacca il Consorzio di bonifica Toscana nord e il suo presidente Dino Sodini. “Basta con la conta dei danni dopo ogni alluvione – dichiara – è il momento di accertare se una corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei torrenti, dei rii e del reticolo idrico minore avrebbe potuto evitare o quantomeno limitare le conseguenze”.

Il gruppo, ricorda, aveva già lanciato appelli. “Durante l’estate avevamo ripetutamente denunciato presunte carenze nella manutenzione dei corsi d’acqua – spiega Domenici – sollecitando interventi preventivi prima dell’arrivo delle piogge autunnali. Avevamo chiesto di intervenire per tempo. Oggi, di fronte ai danni subiti dai cittadini, vogliamo sapere quali interventi siano stati effettivamente eseguiti e se quelle segnalazioni siano state adeguatamente considerate. La prevenzione non può essere invocata soltanto dopo un’alluvione: deve essere garantita quando c’è ancora il tempo di intervenire”.

Le domande sulle idrovore

Il legale punta l’attenzione sulla manutenzione del reticolo minore e sull’efficienza degli impianti di sollevamento. “Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha richiamato l’attenzione sulle criticità dei torrenti e dei rii – osserva – ma allora dobbiamo chiederci quali interventi siano stati effettivamente realizzati. Le idrovore funzionavano tutte regolarmente? I corsi d’acqua erano stati puliti? Le opere programmate sono state eseguite?”.

Domenici richiama anche il caso di Viareggio, dove sono state evitate conseguenze più gravi. “Quando l’amministrazione comunale faceva parte del Consorzio di bonifica – ricorda – erano stati programmati interventi di prevenzione e regimazione delle acque, ai quali si sono affiancati interventi diretti del Comune, con particolare attenzione anche all’impianto della Bufalina, alla foce. La sicurezza del territorio nasce dalla programmazione, non dall’improvvisazione”.

L’affondo su Sodini

Il legale rivolge una critica diretta al presidente del consorzio. “È inutile che il presidente Sodini continui a realizzare video sulla costa e in pianura per mostrare l’attività del consorzio – afferma – se poi restano aperti interrogativi sulla prevenzione nelle zone più fragili del territorio. Vada a farsi vedere anche in montagna, nelle valli del Serchio e nell’Alta Versilia, dove i cittadini chiedono attenzione, manutenzione e interventi concreti. La prevenzione non si fa davanti a una telecamera, ma attraverso la pulizia dei torrenti, la manutenzione dei rii e una programmazione seria e costante. I cittadini non hanno bisogno di video rassicuranti, ma di sapere quali opere siano state realmente eseguite per proteggerli dagli allagamenti”.

Un altro interrogativo riguarda il ristagno delle acque: se le idrovore erano efficienti, occorre verificare eventuali carenze nelle reti di drenaggio, ostruzioni dei tombini o insufficienze strutturali, distinguendo le competenze dei diversi enti.

Raccolta firme e azioni legali

Domenici annuncia i prossimi passi. “Stiamo predisponendo una raccolta firme attraverso i comitati dei cittadini danneggiati – spiega – chiederemo l’accesso agli atti, i registri di funzionamento delle idrovore e la documentazione relativa agli interventi di manutenzione programmati ed eseguiti. Se emergeranno omissioni o responsabilità, valuteremo tutte le iniziative legali necessarie per tutelare chi ha subito danni”.