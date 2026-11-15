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Barabotti (Lega): “La Media Valle del Serchio non può ritrovarsi isolata a ogni allerta”

15 novembre 2026 | 13:14
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di Redazione

Redazione

Barabotti (Lega): &#8220;La Media Valle del Serchio non può ritrovarsi isolata a ogni allerta&#8221;

“Chi ha la responsabilità della prevenzione deve rispondere, a partire dalla Regione, il cui presidente guida per legge la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico”

“La Media Valle del Serchio non può ritrovarsi isolata a ogni allerta“. Lo dice il deputato della Lega Andrea Barabotti con l’emergenza maltempo ancora in corso.

“Oltre trenta persone isolate a Tereglio, famiglie bloccate a Vitiana, strade chiuse per le frane. A loro e al Comune di Coreglia, impegnato a ripristinare gli accessi in somma urgenza, va tutta la mia vicinanza”. Ma “Chi ha la responsabilità della prevenzione deve rispondere, a partire dalla Regione, il cui presidente guida per legge la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico.

Con la mia interrogazione chiederò quali interventi sono stati programmati, realizzati e pagati anche in questa parte della provincia di Lucca”.

 

 