oltre il maltempo|
Barabotti (Lega): “La Media Valle del Serchio non può ritrovarsi isolata a ogni allerta”
“Chi ha la responsabilità della prevenzione deve rispondere, a partire dalla Regione, il cui presidente guida per legge la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico”
“La Media Valle del Serchio non può ritrovarsi isolata a ogni allerta“. Lo dice il deputato della Lega Andrea Barabotti con l’emergenza maltempo ancora in corso.
“Oltre trenta persone isolate a Tereglio, famiglie bloccate a Vitiana, strade chiuse per le frane. A loro e al Comune di Coreglia, impegnato a ripristinare gli accessi in somma urgenza, va tutta la mia vicinanza”. Ma “Chi ha la responsabilità della prevenzione deve rispondere, a partire dalla Regione, il cui presidente guida per legge la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico.
Con la mia interrogazione chiederò quali interventi sono stati programmati, realizzati e pagati anche in questa parte della provincia di Lucca”.