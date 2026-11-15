Maltempo, Rifondazione Comunista: “La prevenzione non si realizza con le dichiarazioni ma con gli interventi concreti”

“La prevenzione non si realizza con le dichiarazioni dopo ogni alluvione, ma con gli interventi concreti prima della successiva”. E’ il parere del circolo della Valle del Serchio del Partito della Rifondazione Comunista sulle violente precipitazioni che in questi giorni hanno colpito la Media Valle del Serchio e la Garfagnana provocando frane, esondazioni, allagamenti di abitazioni e interruzioni della viabilità e mettendo in evidenza la fragilità del territorio.

“Le precipitazioni – spiegano – sono state particolarmente intense, con accumuli che in alcune località hanno superato i 150-200 millimetri nell’arco di una giornata. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: abitazioni allagate, strade interrotte e frane. A Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, i deflussi provenienti dai versanti hanno interessato strade abitazioni e negozi, mentre altre criticità sono state registrate a Ponte a Serraglio, lungo la Statale del Brennero e in numerose località della Media Valle e della Garfagnana. A Borgo a Mozzano il Serchio è esondato sulla Statale del Brennero.

Non è più possibile attribuire tutto questo esclusivamente alle piogge eccezionali e ai cambiamenti climatici. Di certo il cambiamento climatico sta aumentando la necessità di confrontarsi con eventi meteorologici intensi, ma non possiamo dimenticare che gli effetti di tali eventi dipendono anche dalle condizioni in cui abbiamo ridotto il nostro territorio. Vari fenomeni hanno prodotto questa situazione: la progressiva scomparsa delle attività agricole tradizionali, l’abbandono dei versanti di montagne e colline, la mancata manutenzione delle opere di regimazione delle acque, l’ostruzione di fossi e l’artificializzazione dei corsi d’acqua.

Vi è poi una questione particolarmente importante, troppo spesso trascurata: la tombatura dei torrenti e dei rii che attraversano gli abitati. Nel corso dei decenni numerosi corsi d’acqua sono stati coperti e costretti all’interno di sezioni artificiali per consentire l’espansione urbanistica, la realizzazione di strade ed altre infrastrutture. Durante le precipitazioni intense, soprattutto nei piccoli bacini montani caratterizzati da elevate pendenze, le acque possono trasportare grandi quantità di materiale solido, pietrame e tronchi. Le opere di tombamento possono diventare punti di ostruzione, con conseguente rigurgito e fuoriuscita delle acque, che si riversano sulle strade e raggiungono le abitazioni.

Un esempio significativo è rappresentato dal Rio delle Fontanacce, a Fornoli. Non si tratta di una criticità sconosciuta. La stessa relazione idrologico-idraulica predisposta per il Piano Operativo del Comune di Bagni di Lucca documenta precedenti episodi di criticità idraulica in corrispondenza del tratto in cui il rio viene intubato in una condotta di cemento del diametro di un metro. Lo studio ha addirittura simulato la completa ostruzione della tubazione, evidenziando come le acque possano riversarsi lungo le strade dell’abitato, raggiungendo infine il torrente Lima. È dunque evidente che già da tempo esistono elementi tecnici sufficienti per considerare questo tratto una priorità di approfondimento e intervento.

Risulta necessario progettare la rimozione dei tratti tombati più critici, restituendo ai corsi d’acqua un alveo a cielo aperto e sezioni idrauliche adeguate, ovunque ciò sia tecnicamente realizzabile. Dove la riapertura non fosse possibile, dovranno essere individuate soluzioni alternative capaci di garantire il deflusso delle portate di piena e del materiale solido trasportato evitando che le condotte diventino pericolosi punti di ostruzione. Un censimento di tutti i tratti tombati dei corsi d’acqua della Media Valle e della Garfagnana, accompagnato da verifiche idrauliche e da un programma di progressiva riapertura delle situazioni più critiche, dovrebbe rappresentare una delle priorità della Regione Toscana e delle amministrazioni locali. Il presidente della Regione Eugenio Giani è intervenuto sui territori colpiti dal maltempo e si è parlato di nuovi finanziamenti e della possibilità di dichiarare lo stato di calamità.