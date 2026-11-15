Sondaggio sui sindaci, Pardini sul podio dei comuni medi con il 56% di gradimento: è primo in Toscana

Nella rilevazione Lab21 per Affaritaliani il primo cittadino è quarto a pari merito nella sua fascia e davanti ai colleghi della regione

Il sindaco di Lucca Mario Pardini ottiene il 56 per cento di giudizi positivi nel sondaggio sul gradimento dei sindaci realizzato dall’istituto Lab21 per Affaritaliani.it. Nella sua fascia demografica, quella dei comuni tra 85mila e 119.999 abitanti, è quarto a pari merito ed è il primo tra i sindaci toscani rilevati.

La rilevazione, condotta dall’1 al 12 novembre 2026, ha misurato il consenso nei sindaci di 83 città: i 15 capoluoghi di città metropolitana e i 68 comuni con oltre 70mila abitanti, divisi in tre fasce, per un totale di 52800 interviste. L’indice è calcolato su chi conosce il proprio sindaco, al netto di chi non sa, non risponde o non ha un’opinione: misura quindi un giudizio espresso e non la semplice notorietà.

Il confronto nella fascia

Nella fascia di Lucca guida Mario Conte, sindaco di Treviso, con il 60 per cento, seguito da Enzo Lattuca di Cesena (58,3) e da Alessandro Canelli di Novara (56,5). Subito dopo, appaiati al 56,0, ci sono Franco Ianeselli di Trento, Giacomo Possamai di Vicenza e lo stesso Pardini. È la graduatoria più compatta delle tre: il decimo, Carlo Masci di Pescara, è al 54 a soli sei punti dal primo.

Il quadro nazionale

Nella classifica generale il valore più alto è del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, con il 60,5 per cento, davanti a Michele Guerra di Parma e allo stesso Conte (60,0) e a Pierluigi Biondi dell’Aquila (59,5). Tra i capoluoghi metropolitani guida Federico Basile di Messina con il 57,9. Il punteggio di Pardini è vicino a quello di molti capoluoghi di città metropolitana: supera, ad esempio, la sindaca di Firenze Sara Funaro, ferma al 52,7.

La Toscana

Tra i toscani presenti nelle classifiche pubblicate, Pardini precede Funaro di 3,3 punti. Nei primi dieci delle fasce riportate, oltre a lui, non compaiono altri sindaci della regione. Per una lettura corretta, ricordano gli autori, i campioni di ciascun comune sono di 600 interviste, con un margine di errore di più o meno 4,0 punti per i comuni non metropolitani (3,5 per i capoluoghi metropolitani): le differenze di pochi decimi vanno quindi interpretate con cautela.