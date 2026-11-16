Polemica sul libro scolastico ‘anti-Meloni’, interviene il Cnddu: “Il rigore scientifico non può essere garantito dall’intervento politico”

Il Ministro dell’istruzuone e del merito, Valditara contro Laterza edizioni, chiede il ritiro del manuale di storia Trame del tempo 3 e ne auspica il ritiro, a seguito di alcuni passaggi dedicati al governo Meloni. Editori Laterza sono gli organizzatori, assieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della manifestazione culturale e multidisciplinare, Pianeta Terra Festival.

Ad intervenire sulla controversia è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, che ritiene che la vicenda ponga una questione di particolare rilevanza per la scuola italiana: quale debba essere il confine tra interpretazione storica, giudizio politico e responsabilità educativa nella formazione delle nuove generazioni.

Il Coordinamento ritiene che le espressioni utilizzate nel manuale, soprattutto quando attribuiscono a un governo in carica caratteristiche politiche di particolare gravità, meritino “un esame scientifico rigoroso e non possano essere considerate automaticamente legittimate dalla libertà di espressione. Un testo scolastico non è un editoriale, né uno spazio nel quale formulare giudizi politici prescindendo dall’obbligo di documentarli, contestualizzarli e distinguerli dai fatti. Quando la ricostruzione storica assume un linguaggio categorico su vicende ancora aperte, il rischio è che l’interpretazione venga presentata agli studenti come una conclusione definitiva, sottraendo alla loro valutazione proprio quelle questioni sulle quali sarebbe necessario esercitare maggiore capacità critica”.

“Sarebbe tuttavia altrettanto grave – secondo il Coordinamento – rispondere ad un possibile eccesso di impostazione ideologica con un intervento politico che auspichi il ritiro dell’opera. Le dichiarazioni del ministro Valditara non possono essere valutate prescindendo dalla funzione istituzionale che egli ricopre. Il problema non consiste nel contestare pubblicamente un manuale, facoltà pienamente legittima, ma nel sollecitarne la rimozione attraverso una posizione di autorità che può incidere, anche indirettamente, sulle scelte degli istituti scolastici”.

Secondo il Coordinamento, “il rigore scientifico non può essere garantito mediante un controllo politico dei contenuti, così come l’autonomia editoriale non può diventare una giustificazione preventiva di qualsiasi formulazione”.

Il Cnddu osserva che” la contrapposizione tra il ministro e la casa editrice rischia di sottrarre attenzione alla responsabilità principale, quella nei confronti degli studenti. La scuola non dovrebbe chiedere agli adolescenti di aderire a una determinata lettura del presente, ma offrire conoscenze, fonti e strumenti interpretativi sufficienti per comprenderne la complessità. In questo senso, l’indottrinamento non coincide necessariamente con una specifica appartenenza politica: può manifestarsi ogni volta che un’interpretazione viene proposta come indiscutibile, che le posizioni alternative vengono escluse senza un confronto documentato o che l’autorità di chi parla sostituisce la forza delle argomentazioni. È necessario riconoscere, inoltre, che la storia del tempo presente presenta difficoltà metodologiche particolari. Gli eventi non hanno ancora sviluppato tutte le loro conseguenze, le fonti sono spesso incomplete e il dibattito pubblico tende a sovrapporre analisi e appartenenze. Proprio per questo, agli autori dei manuali è richiesto un supplemento di accuratezza, non una rinuncia a trattare temi controversi. Il problema non è parlare criticamente del governo Meloni, come di qualsiasi altro esecutivo, ma chiarire su quali elementi documentali si fondino giudizi tanto impegnativi, quali siano i limiti delle interpretazioni proposte e quali questioni rimangano aperte”.

Il Coordinamento considera quindi “necessario che gli autori e l’editore affrontino nel merito le contestazioni sollevate, rendendo espliciti i criteri storiografici adottati e valutando, qualora emergano formulazioni improprie o insufficientemente sostenute, eventuali interventi correttivi autonomamente deliberati. Parallelamente, ritiene indispensabile che il Ministero eviti richieste di ritiro o indicazioni suscettibili di essere percepite come pressioni sulle adozioni scolastiche. La valutazione dei manuali deve rimanere fondata sulla competenza disciplinare e sul confronto critico, non sull’approvazione o sul dissenso del potere politico.

Questa vicenda rivela una fragilità più profonda del dibattito pubblico sulla scuola: la tendenza a considerare l’istruzione un terreno sul quale affermare la propria interpretazione della realtà, anziché un’istituzione nella quale ogni interpretazione debba essere sottoposta a verifica. Non sarebbe accettabile una scuola nella quale gli studenti trovassero nei manuali giudizi politici già confezionati; non lo sarebbe neppure una scuola nella quale la possibilità di esprimere valutazioni critiche dipendesse dalla sensibilità del governo in carica.