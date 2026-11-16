Qualità della vita, Fantozzi (Fdi): “Il capoluogo premiato mentre la provincia arretra: Lucca a due facce”

Il calo della provincia di Lucca nella classifica sulla qualità della vita diventa terreno di scontro politico. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi mette a confronto il rapporto di Italia Oggi con i risultati del capoluogo nell’indagine Ecosistema Urbano di Legambiente e nel sondaggio Lab21 sul gradimento dei sindaci. Una lettura con cui rivendica i risultati dell’amministrazione Pardini e attacca il centrosinistra alla guida della Regione e di gran parte del territorio provinciale.

“L’analisi e la valutazione di tre diversi studi e rapporti fanno emergere una provincia di Lucca a due facce: da una parte il capoluogo guidato dal centrodestra con Mario Pardini e il resto della provincia dove prevale la sinistra di un campo largo che, come in Regione Toscana, per stare insieme propone ricette superate e logore e non affronta i nodi spinosi che determinano la qualità della vita”.

“Infatti, se si analizza il report sulla qualità della vita di Italia Oggi, che vede la provincia di Lucca retrocedere di ben 18 posizioni, mentre il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente piazza Lucca al primo posto in Toscana come città più green e a questo si aggiunge il sondaggio Lab21 di Affari Italiani, dove Mario Pardini raggiunge un prestigioso primo posto fra i sindaci della Toscana con il 56 per cento di gradimento, il quadro è decisamente chiaro e trasparente“.

“Il report di Italia Oggi fa retrocedere la provincia di Lucca a causa del peggioramento della sicurezza sociale e del reddito e della ricchezza, dati che si uniscono a quelli che indicano la Toscana come la regione dove incide di più l’aumento dell’inflazione in Italia, sono la certificazione che il sistema di potere della sinistra e il suo esercizio non procurano certo vantaggi ai cittadini, sia per la sua sicurezza personale e sociale, né per le sue condizioni economiche. Certamente su tutto questo pesano scelte infrastrutturali più che discutibili, come il mancato raddoppio ferroviario e la costruzione di un ponte come quello sul Serchio, opera costosa e inutile se non inserita in un contesto di rinnovamento e evoluzione viaria del territorio”.

“Tutto il contrario di Lucca – continua Fantozzi – dove Legambiente incorona la città come quella più green fra quelle toscane, con un modello di vivibilità ambientale elevato, una raccolta e smaltimento dei rifiuti evoluti e efficienti, per una attenzione ai pedoni che trova pochi riscontri nel resto della regione Toscana”.