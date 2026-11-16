L'appuntamento|
Scioperi e manifestazioni sindacali, se ne discute al circolo Pd del centro storico
Oltre agli esponenti del Partito Democratico ne parleranno il segretario regionale della Cgil, Rossano Rossi e Marco Farnè, ex Asl
Di cosa parliamo quando parliamo di sciopero? Quali sono le ragioni delle manifestazioni e della mobilitazione sindacale? E quale significato assume oggi il diritto di sciopero?
Sono questi i temi al centro dell’assemblea pubblica organizzata dal Pd territoriale, in programma martedì (17 novembre) alle 21, nella sede del circolo Pd Centro storico in piazza San Francesco a Lucca.
Un’occasione di confronto e approfondimento in vista dello sciopero e delle manifestazioni promosse dalla Cgil per venerdì (20 novembre), per discutere delle motivazioni della protesta e del ruolo della mobilitazione collettiva.
Interverranno Rossano Rossi, segretario generale della Cgil regionale, Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd Toscana, e Marco Farnè, ex direttore del distretto Lucca dell’azienda Usl.
L’incontro sarà aperto dai saluti di Davide Del Carlo, segretario del Pd territoriale, e dall’introduzione di Camilla Corti, presidente dell’assemblea territoriale.