“Soldi alle scuole e non alle armi!”: Cgil, Cobas Scuola e Movimento Voce Studentesca proclamano lo sciopero del 20 novembre

Il concentramento sarà alle 9 in Piazzale Verdi, mentre le conclusioni saranno alle 12 in Piazza San Michele

Il 20 novembre Cgil Lucca, Cobas Scuola e Movimento Voce Studentesca si uniscono allo Sciopero internazionale dei giovani contro la guerra. A Lucca la manifestazione si concentrerà alle 9 in Piazzale Verdi, con un corteo che si snoderà lungo le vie cittadine e si concluderà alle 12 in Piazza San Michele, dove ci saranno gli interventi finali. Le richieste dello sciopero sono state presentate oggi (16 novembre) nella sede della Cgil Lucca, alla presenza di Fabrizio Simonetti, segretario generale Cgil Lucca, Rino Capasso, esponente di Cobas Scuola, e Thomas Van Arkel, fondatore Movimento Voce Studentesca.

“In tutta Europa il 20 novembre i giovani si mobilitano per chiedere la pace, un futuro dignitoso, stop alla guerra e al riarmo – spiega Simonetti -. In questa stessa data la Cgil ha proclamato uno sciopero generale, in primis contro la manovra fiscale del Governo, che non risponde ai veri bisogni delle persone, ma anche perché nel paese non si vede un futuro. I giovani fuggono, molte persone non riescono ad accedere alla sanità pubblica, i salari sono più bassi di quanto fossero 30 anni fa. In più non si vedono politiche per invertire questo trend. Chiediamo risposte al Governo e al Parlamento”.

“Ci uniremo allo sciopero per chiedere un dimezzamento delle spese militari e aumentare il finanziamento alle scuole” aggiunge Van Arkel. “Dopo il successo dello sciopero del 30 ottobre, – continua Capasso – che ha visto una grande partecipazione studentesca, noi di Cobas ci uniamo allo sciopero del 20 novembre. Lo slogan che abbiamo scelto è Soldi alle scuole e non alle armi!“.

Le richieste dei sindacati sono:

Salari più alti e contratti rinnovati , nel pubblico e nel privato, per recuperare e aumentare il potere d’acquisto delle retribuzioni.

, nel pubblico e nel privato, per recuperare e aumentare il potere d’acquisto delle retribuzioni. Pensioni dignitose , con la piena rivalutazione degli assegni e il blocco dell’aumento dell’età pensionabile.

Un fisco più giusto e progressivo, che restituisca il fiscal drag a lavoratori e pensionati, contrasti l’evasione fiscale e riduca le disuguaglianze.

, con la piena rivalutazione degli assegni e il blocco dell’aumento dell’età pensionabile. Un fisco più giusto e progressivo, che restituisca il fiscal drag a lavoratori e pensionati, contrasti l’evasione fiscale e riduca le disuguaglianze. Più risorse per la sanità pubblica, la scuola, l’università e le politiche sociali, per garantire servizi accessibili e il diritto alla salute, all’istruzione e all’assistenza.

per la sanità pubblica, la scuola, l’università e le politiche sociali, per garantire servizi accessibili e il diritto alla salute, all’istruzione e all’assistenza. Un piano per il lavoro e lo sviluppo , con politiche industriali capaci di affrontare le crisi, difendere l’occupazione e sostenere le trasformazioni produttive, a partire dal Mezzogiorno.

, con politiche industriali capaci di affrontare le crisi, difendere l’occupazione e sostenere le trasformazioni produttive, a partire dal Mezzogiorno. Un futuro per le nuove generazioni, attraverso il contrasto alla precarietà, il diritto allo studio, salari dignitosi e politiche pubbliche per l’accesso alla casa.

per le nuove generazioni, attraverso il contrasto alla precarietà, il diritto allo studio, salari dignitosi e politiche pubbliche per l’accesso alla casa. Più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , con investimenti nella prevenzione, nei controlli e nella tutela di chi lavora.

, con investimenti nella prevenzione, nei controlli e nella tutela di chi lavora. Una diversa destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i bisogni sociali, i servizi pubblici e la qualità della vita rispetto all’aumento delle spese militari.