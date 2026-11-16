Sondaggio sui sindaci, la maggioranza festeggia il risultato di Pardini: “Premiato il lavoro per Lucca”

Nell’indagine per Affaritaliani.it è quarto a pari merito nella sua fascia di popolazione e primo tra gli otto comuni toscani analizzati

Il 56 per cento di gradimento e il primo posto tra gli otto sindaci toscani rilevati dal sondaggio Lab21 per Affaritaliani.it. I capigruppo di maggioranza in consiglio comunale a Lucca commentano il risultato di Mario Pardini, leggendolo come una conferma del consenso all’azione amministrativa e uno stimolo a proseguire il lavoro.

“Mario Pardini è il sindaco più apprezzato della Toscana tra i Comuni rilevati, con il 56 per cento di gradimento. È un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma la bontà dell’azione amministrativa portata avanti in questi anni. Quando i cittadini che conoscono il sindaco e si esprimono sul suo operato gli riconoscono un giudizio così positivo, significa che la strada intrapresa è quella giusta”.

La classifica elaborata da Lab21 per Affaritaliani.it presenta il gradimento dei sindaci suddivisi per città metropolitane e per fasce di popolazione. Il dato misura il giudizio dei cittadini maggiorenni residenti che conoscono il sindaco e hanno espresso un’opinione, al netto di chi non sa, non risponde o non ha un’opinione. Secondo i piazzamenti ricavati dalle graduatorie pubblicate, Pardini risulta primo in Toscana tra gli otto comuni rilevati. Nella fascia dei comuni tra 85mila e 119.999 abitanti è quarto a pari merito su 24, mentre nella classifica generale è 14esimo assoluto a pari merito su 83 sindaci.

“Un risultato – proseguono i capigruppo – che conferma come viene accolto l’operato di questa amministrazione. Essere il sindaco più apprezzato della Toscana tra i Comuni analizzati, e restare nelle prime posizioni a livello nazionale, è la testimonianza concreta dell’ottimo lavoro che Mario Pardini sta svolgendo per Lucca e per i lucchesi.”