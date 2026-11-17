Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, è intervenuto con un nuovo appuntamento video per replicare alle polemiche circolate nei giorni scorsi in merito alla gestione e alle ricadute economiche di Lucca Crea sulla città, in particolare all’indomani dell’edizione di Lucca Comics & Games.

Respingendo con decisione le accuse di chi sostiene che la società non restituisca nulla al territorio, il primo cittadino ha illustrato i dati finanziari relativi agli ultimi anni, rimarcando come Lucca Crea abbia sempre chiuso i bilanci in utile. Attraverso il passaggio dalla controllata Lucca Holding al Comune, tali risorse si sono tradotte in fondi concreti destinati alle casse comunali.

Nel dettaglio delle cifre ufficiali estratte dai bilanci, il sindaco ha evidenziato le somme distribuite negli ultimi tre anni: nell’assemblea del 5 luglio 2024 è stata deliberata la distribuzione di 300mila euro, corrisposti tra l’8 e il 15 ottobre del 2024. Nell’assemblea del 3 luglio 2025 sono stati erogati 200mila euro, versati il 23 ottobre 2025. Nell’assemblea del 30 giugno 2026 sono stati assegnati ulteriori 300mila euro, liquidati il 19 ottobre 2026.

Il totale complessivo trasferito da Lucca Crea a Lucca Holding e destinato al Comune ammonta dunque a 850mila euro, risorse che l’amministrazione ha potuto utilizzare per far fronte a capitoli di spesa specifici, come la manovra sul caro energia. Pardini ha inoltre sottolineato l’enorme ritorno d’immagine e di valore economico generato dall’indotto del festival, certificato da enti terzi come L‘Eco della Stampa attraverso la quantificazione della cosiddetta media valuation.