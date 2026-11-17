“È davvero ridicolo – dicono i dem -vedere che dai conti comunali spunta una voce così alta per gli addobbi natalizi, quando tutto intorno non riesce ad arrivare a fine mese. In questi giorni abbiamo letto notizie allarmanti sulla tenuta sociale del nostro territorio. L’inflazione è salita di 5 punti percentuale tra febbraio e settembre 2026: un aumento dei prezzi al consumo, che ricade tutto sulle spalle delle cittadine e dei cittadini, imponente. Siamo al secondo posto su 80 comuni capoluogo per caro spesa. Come se non bastasse, la nostra provincia, di cui Lucca è capoluogo, non proprio un comune marginale, perde 18 posizioni nella classifica sulla qualità della vita redatta da ItaliaOggi: a colpire durissimo sono le voci Sicurezza e sociale e Reddito e ricchezza. Eppure Pardini e i suoi continuano a far finta di niente, spremendo la città all’inverosimile senza darsi una priorità, senza visione, senza portare avanti scelte che possano rispondere alle esigenze delle persone. Anzi, la risposta che viene fornita quando si cerca di affrontare le questioni nel merito e provare ad avanzare interventi per sostenere la quotidianità delle famiglie è che le risorse non ci sono”.