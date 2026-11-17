L'intervento|
Oltre 300mila euro per luminarie e Capodanno, il Pd attacca: “Intanto fuori l’economia crolla”
L’Unione Comunale contro le spese per le feste: “Passeremo un Natale stupendo ma con nessuna azione concrete per le persone”
“Oltre 300mila euro – per la precisione 360 mila – per le luminarie natalizie e per il Capodanno, ma intanto fuori l’economia crolla, i negozi chiudono e le famiglie subiscono un’inflazione stritolante. Come mai di fronte alle esigenze reali della città i soldi non si trovano mai?”. Il Partito Democratico lucchese attacca l’amministrazione Pardini.
“È davvero ridicolo – dicono i dem -vedere che dai conti comunali spunta una voce così alta per gli addobbi natalizi, quando tutto intorno non riesce ad arrivare a fine mese. In questi giorni abbiamo letto notizie allarmanti sulla tenuta sociale del nostro territorio. L’inflazione è salita di 5 punti percentuale tra febbraio e settembre 2026: un aumento dei prezzi al consumo, che ricade tutto sulle spalle delle cittadine e dei cittadini, imponente. Siamo al secondo posto su 80 comuni capoluogo per caro spesa. Come se non bastasse, la nostra provincia, di cui Lucca è capoluogo, non proprio un comune marginale, perde 18 posizioni nella classifica sulla qualità della vita redatta da ItaliaOggi: a colpire durissimo sono le voci Sicurezza e sociale e Reddito e ricchezza. Eppure Pardini e i suoi continuano a far finta di niente, spremendo la città all’inverosimile senza darsi una priorità, senza visione, senza portare avanti scelte che possano rispondere alle esigenze delle persone. Anzi, la risposta che viene fornita quando si cerca di affrontare le questioni nel merito e provare ad avanzare interventi per sostenere la quotidianità delle famiglie è che le risorse non ci sono”.
“Prima o poi i nodi devono venire al pettine – spiegano -: forse allora i bisogni quotidiani delle persone avranno un posto di primo piano nell’agenda, nelle spese, nelle scelte e nella narrazione sempre propagandistica di questa amministrazione. Abbiamo posto in questi anni, insieme ai cittadini, i temi dell’emergenza abitativa, di famiglie che non riescono a trovare una casa e più in generale di sostegno alle persone in difficoltà. E i dati sull’inflazione confermano che l’emergenza è reale. Abbiamo richiesto una particolare attenzione sulle infrastrutture delle periferie, dalla Brancoleria all’Oltreserchio, passando per tanti quartieri della città che ancora non dispongono di una rete idrica e fognaria completa, ma abbiamo ricevuto sempre la stessa risposta: non ci sono risorse”.
“Passeremo un Natale stupendo – conclude il Pd – Pieno di luci e di feste. Ma con nessuna azione concreta per consentire alle persone di tirare un minimo respiro di sollievo, nell’indifferenza del governo Meloni e del sindaco Pardini. Mentre i negozi chiudono e la città fa sempre più fatica, con l’orchestra che suona”.