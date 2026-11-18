Sia gli emendamenti che l’ordine del giorno con i quali il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e la capogruppo di Fratelli d’Italia Chiara La Porta avrebbero voluto modificare la scelta regionale di tagliare 300mila euro dei finanziamenti regionali al Carnevale di Viareggio, sono stati respinti dalla maggioranza.

Solo gli esponenti dell’opposizione hanno votato a favore dei provvedimenti, mentre la maggioranza in modo compatto, compresi i rappresentanti eletti dal territorio, hanno bocciato la richiesta di ripristino del finanziamento e con essa tutta una serie di azioni che si sarebbero potuti attivare a vantaggio della manifestazione.

“Siamo delusi – dicono Fantozzi e La Porta – perché immaginavamo che almeno gli esponenti della maggioranza votati a Lucca avessero a cuore questa battaglia, tenessero alle sorti del Carnevale di Viareggio e con esso del sistema economico della Versilia, che esce da questa votazione con la consapevolezza che gli interessi di tenuta del campolargo prevalgono sulle legittime aspirazioni di una città che da 135 anni propone un Carnevale conosciuto in tutto il mondo. Da parte nostra abbiamo spiegato i motivi per cui riteniamo il taglio ingiustificato, chiedendo quindi il contributo almeno pari a quello dello scorso anno, ma siamo rimasti solo noi. Gli altri che avrebbero dovuto dire qualcosa, al limite per giustificare la decisione di Giani, hanno preferito dileguarsi, sottrarsi al confronto e questa crediamo sia la sconfitta più grande della politica lucchese di sinistra e non solo”.