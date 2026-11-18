Dall’appello al confronto pubblico. Il gruppo Under 30 per Lucca invita i cittadini e le cittadine a discutere di casa, turismo, ambiente, giovani, spazi sociali e mobilità. L’appuntamento con l’assemblea Lucca città in comune è per domenica (22 novembre) alle 17 nella sala Cred di via Sant’Andrea 33, in centro storico. A qualche mese dal lancio dell’appello, il gruppo presenterà le proprie proposte e aprirà il dibattito a chi vorrà portare idee per migliorare la vita quotidiana in città.

“L’idea di fondo è semplice: pensare, e provare a realizzare, una città su misura di chi la vive ogni giorno. Durante l’assemblea faremo le nostre proposte su vari temi: casa, turismo, ambiente, giovani, spazi sociali e mobilità. Crediamo che non serva solo essere oppositivi ma sia fondamentale elaborare proposte concrete da mettere a disposizione dei cittadini e delle cittadine, per migliorare il tenore di vita nella nostra città”, dice il gruppo.