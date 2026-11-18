Diritto alla casa|
Diritto all’abitare, prosegue la raccolta firme di Potere al Popolo
Già raccolte 4mila firme, l’obiettivo è arrivare a 5mila. Prossimi appuntamenti sulla Piana, in Mediavalle ed in Garfagnana
Prosegue la campagna di Potere al Popolo per il diritto all’abitare con la legge di iniziativa popolare regionale per la riforma dell’edilizia residenziale pubblica.
In poco più di quattro mesi, sono quattromila le firme raccolte e adesso l’obiettivo è arrivare a cinquemila.
I prossimi appuntamenti a Lucca saranno sabato 21 novembre dalle 10 alle 12 al mercato del Foro Boario e sabato 28 novembre dalle 10 alle 12 al mercato di piazzale Don Baroni. Domenica 22 novembre, inoltre, il movimento sarà presente a Castelnuovo Garfagnana in occasione del mercato in centro storico e della giornata conclusiva dell’evento Terra Unica: previsti due banchetti, dalle 14 alle 17 circa nel loggiato Porta in centro storico e dalle 17 alle 20 circa nelle vicinanze dello stadio in piazzale don Rossi.
Fino a fine mese sarà inoltre possibile firmare a sostegno della legge di iniziativa popolare recandosi nei comuni di Altopascio (ufficio anagrafe in via Fratelli Rosselli), Capannori (ufficio elettorale in piazza Aldo Moro), Lucca (Urp in via del Moro), Porcari (ufficio elettorale in via Roma), Barga (ufficio anagrafe in via di Mezzo), Borgo a Mozzano (ufficio anagrafe in via Umberto I) e Castelnuovo Garfagnana (ufficio protocollo in via Vallisneri).