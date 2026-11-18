In poco più di quattro mesi, sono quattromila le firme raccolte e adesso l’obiettivo è arrivare a cinquemila.

I prossimi appuntamenti a Lucca saranno sabato 21 novembre dalle 10 alle 12 al mercato del Foro Boario e sabato 28 novembre dalle 10 alle 12 al mercato di piazzale Don Baroni. Domenica 22 novembre, inoltre, il movimento sarà presente a Castelnuovo Garfagnana in occasione del mercato in centro storico e della giornata conclusiva dell’evento Terra Unica: previsti due banchetti, dalle 14 alle 17 circa nel loggiato Porta in centro storico e dalle 17 alle 20 circa nelle vicinanze dello stadio in piazzale don Rossi.