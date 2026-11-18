Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera (17 novembre) all’unanimità una mozione, primo firmatario Gianni Lorenzetti, presidente della commissione ambiente e territorio, che impegna la giunta Toscana ad “esprimersi in senso negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Porta nei Comuni di Montignoso (Ms) e Pietrasanta (Lu) e ad adottare la conseguente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi con esito di diniego del Paur”.

“Abbiamo raccolto positivamente le richieste del territorio e dei consigli comunali di Montignoso, Pietrasanta, Carrara, Forte dei Marmi, Massa e Seravezza, riuniti in seduta congiunta nell’aprile scorso – spiega Lorenzetti – che hanno approvato un atto di indirizzo per la chiusura in sicurezza della discarica, posizione sostenuta anche dai Consigli provinciali di Massa-Carrara e di Lucca. Le osservazioni presentate, in particolare dal Comune di Forte dei Marmi e dal Comitato, com’è noto, hanno evidenziato che non risultano superate rilevanti criticità del progetto di completamento della discarica. La Regione Toscana, il suo Consiglio, sono vicini alle istituzioni e alle comunità locali. Ringrazio tutti i gruppi consiliari che hanno, con il loro voto, reso possibile questo importante risultato politico», conclude.