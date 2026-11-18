Dalla Regione|
Discarica ex Cava Fornace, il Consiglio regionale dice ‘no’ all’ampliamento: approvata all’unanimità la mozione
Il firmatario della mozione: “Le osservazioni presentate hanno evidenziato che non risultano superate rilevanti criticità del progetto di completamento della discarica”
Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera (17 novembre) all’unanimità una mozione, primo firmatario Gianni Lorenzetti, presidente della commissione ambiente e territorio, che impegna la giunta Toscana ad “esprimersi in senso negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Porta nei Comuni di Montignoso (Ms) e Pietrasanta (Lu) e ad adottare la conseguente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi con esito di diniego del Paur”.
“Abbiamo raccolto positivamente le richieste del territorio e dei consigli comunali di Montignoso, Pietrasanta, Carrara, Forte dei Marmi, Massa e Seravezza, riuniti in seduta congiunta nell’aprile scorso – spiega Lorenzetti – che hanno approvato un atto di indirizzo per la chiusura in sicurezza della discarica, posizione sostenuta anche dai Consigli provinciali di Massa-Carrara e di Lucca. Le osservazioni presentate, in particolare dal Comune di Forte dei Marmi e dal Comitato, com’è noto, hanno evidenziato che non risultano superate rilevanti criticità del progetto di completamento della discarica. La Regione Toscana, il suo Consiglio, sono vicini alle istituzioni e alle comunità locali. Ringrazio tutti i gruppi consiliari che hanno, con il loro voto, reso possibile questo importante risultato politico», conclude.
“Un atto dovuto e importante – commenta Massimiliano Ghimenti del gruppo Alleanza verdi sinistra – che da seguito alle preoccupazioni dei territori e che punta a superare una situazione grave, in particolare dopo i danni ambientali causati dalle frane del 6 maggio 2024. Cittadini, comitati e amministrazioni locali sono tutti d’accordo sul fatto che un nuovo progetto di cava sia incompatibile con lo sviluppo del territorio e la sua tutela e in questo non possono essere lasciati soli per questo adesso la direzione deve essere della chiusura definitiva e rapida della discarica e del recupero ambientale dell’area“.