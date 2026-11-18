Gestore idrico integrato e il passaggio da Geal a Gaia, la lente d’ingrandimento della commissione partecipate, che si è tenuta oggi (18 novembre), si è concentrata sull’iter che si svolgerà nei prossimi mesi. Tra paure per l’ incremento della bolletta, a situazioni lavorative legate ai dipendenti di Geal, dalla liquidazione del socio privato Acea agli investimenti sul territorio, c’è tanto sul tavolo della commissione. Presente il sindaco Mario Pardini che detiene le deleghe alle partecipate.

Come già annunciato, la vita di Gaia Spa come gestore idrico sembra ben delineata e dovrebbe estinguersi nel 2034. Anche in questo caso il condizionale è d’obbligo, poiché la situazione politica e normativa potrebbe subire variazioni. Se così non fosse si andrebbe verso un accentramento dei servizi di gestione integrata a livello regionale. Questa situazione limita notevolmente gli investimenti di conseguenza, nel dialogo con i vertici di Gaia il sindaco Pardini ha sottolineato di aver concentrato la richiesta di investimenti nei primi tre anni di ingresso (2028, 2029, 2030).

“Abbiamo deciso così perché siamo consapevoli che ci sono zone del Comune di Lucca che hanno bisogno di investimenti – ricorda il sindaco -. Però la nostra rete idrica è ben presente, perché copre una percentuale intorno al 90% del territorio per quanto riguarda l’acquedotto e oltre il 70% per quanto riguarda le fognature”.

Se da una parte la scadenza di Gaia può diventare una limitazione per quanto riguarda gli investimenti, potrebbe essere un vantaggio per quanto riguarda le tariffe. Pardini infatti assicura: “Non arriveremo mai a livello delle tariffe di Gaia, perché ha una vita di sei anni e le tariffe possono aumentare di un tetto massimo di percentuale all’anno”, stabilita da Arera.

Buone notizie per quanto riguarda il personale impiegato di Geal, il sindaco ha seguito personalmente la situazione e ad oggi può dire che “il 100% dei lavoratori entrerà in Gaia e questa è una cosa viene stabilita a livello contrattuale. Chiaramente ad oggi si amplia il loro gruppo di lavoro con una maggiore possibilità di crescita. Anche gli uffici tecnici e amministrativi rimarranno a Lucca”.

Ancora incerta invece la cifra da liquidare al socio privato che si scoprirà solo dopo la fase istruttoria di Lucca Holding. Ed è proprio sul cronoprogramma stabilito dal Comune di Lucca e da Ati su cui si è concentrata la discussione della seduta di Commissione partecipate di oggi (18 novembre).

“La pratica presentata è la delibera 142, nel merito parliamo dell’ ingresso in Gaia spa – dichiara il sindaco Mario Pardini -. La delibera non è vincolante e tutti gli atti torneranno in Consiglio. La proposta, coordinata con Ait, porta all’organizzazione di un cronoprogramma. Abbiamo tentato di proseguire con Geal ma non è stato possibile e ci è stata data una proroga da oggi fino alla fine del 2027. Ci vogliono quindi una serie di atti e abbiamo deciso di dare compito a Lucca Holding per compiere l’ istruttoria e capire come entrare all’interno della compagine Gaia”.

Gaia spa è un gestore idrico integrato 100 per 100 pubblico, non come Geal che aveva un socio privato, Acea. All’interno della società ci sono 45 Comuni e che detengono le quote del capitale sociale sono 38. L’istruttoria che deve essere affidata a Lucca Holding tramite la delibera 124, riguarderà le modalità di ingresso all’interno di Gaia spa.

“Sono approfondimenti: coperture, sostenibilità, modalità, modifiche statuarie, la nostra rappresentanza, le modalità del controllo congiunto, le tariffe e gli investimenti – prosegue il sindaco -. I tempi sembrano ancora lunghi, ma in realtà già il 15 dicembre ci saranno i primi aggiornamenti da parte di Lucca holding. Poi entro il 21 febbraio dovrà presentare l’istruttoria ed entro il 31 marzo deve passare in Consiglio comunale. Ad aprile Lucca Holding presenterà la manifestazione di interesse a Gaisa spa. Tra maggio e settembre 2027, Gaia deciderà se accettare ed effettuare le modifiche dello statuto, tra ottobre e dicembre 2027 la delibera di acquisizione verrà spedita e valutata alla Corte dei Conti ed infine al 1° gennaio 2028 si entrerà in Gaia. Chiaramente i tempi prestano anche il fianco alle elezioni.”

L’istruttoria ha lo scopo di decidere le modalità di ingresso del Comune di Lucca (tramite Lucca Holding) in Gaia. Da una parte c’è il servizio idrico, dall’altra l’ingresso all’interno della società, con quote e quante quote, per avere un ruolo anche nelle decisioni di Gaia. Si dovrà svolgere anche una diligence, per capire le modalità d’ingresso migliore.

“Lucca Holding è uno strumento di gestione delle partecipate e ci offre un modo di valorizzarle all’ interno di un quadro giuridico – conclude il sindaco Pardini -. Sarà Lucca Holding a diventare socia di Geal. Quello di oggi è un atto di mero indirizzo, non comporta spese alcune dall’ amministrazione e si stabilisce soltanto che è Lucca holding a fare l’ istruttoria. Non è+ assolutamente vincolante”.