Se gli assi viari fossero già stati costruiti, fossi e canali della Piana di Lucca sarebbero riusciti a smaltire l’acqua delle piogge tra il 10 e il 15 novembre? È la domanda che pone Umberto Franchi, del Forum per la tutela ambientale e la salute dei cittadini.

“Nell’arco di 36 ore a Lucca e nella sua Piana sono caduti 350 millimetri di pioggia, raggiungendo gli 800 millimetri in 4 giorni, (quella che cade mediamente in 10 mesi), con il fiume Serchio che ha raggiunto una portata massima di 1238 metri cubi al secondo tracimando in alcune località come a Borgo a Mozzano. Ricordo che, nella conferenza dei servizi sugli assi viari a Lucca, svolta Firenze nel dicembre del 2024, il referente del Consorzio 1 Toscana nord, con all’epoca presidente Ismaele Ridolfi, presentò una relazione tecnico-scientifica al commissario dell’Anas e a tutti i soggetti interessati presenti a quel tavolo, dove si sosteneva che tutta la rete irrigua delle Piane lucchesi capannoresi avevano una funzione di reticolo di scolo e che i progettisti dell’opera assi viari non avevano previsto le interferenze sia con il reticolo di bonifica sia con il reticolo minore costituito da scoline, capifossi, fossi… ipotizzando conseguenze dannose in caso di costruzione degli assi viari e catastrofiche in casi di eventi piovosi eccezionali come quelli avvenuti nei 5 giorni tra il 10 e 15 novembre”, esordisce Franchi.

“Il Consorzio 1 Toscana nord – prosegue – chiese nella conferenza dei servizi precisi studi mirati e l’attuazione di precise prescrizioni, in particolar modo per quanto riguarda gli attraversamenti dei rilevati stradali, al fine di garantire al sistema idrologico e idraulico le portate defluenti dei singoli corsi d’acqua interessate dalle interferenza della nuova strada. Cosa che non fu presa in considerazione, per cui il Consorzio nel merito del progetto assi viari non espresse nessun parere”.

Va avanti Umberto Franchi: “Ora dobbiamo porci questa domanda: cosa sarebbe accaduto oggi con le piogge eccezionali sopra riportate nel caso fossero stati già costruiti gli assi viari? Cosa sarebbe accaduto con una struttura che prevede un’opera costruita con una montagna di catrame e cemento alta fino a 10 metri? Cosa sarebbe accaduto a seguito della chiusura dei pozzi artesiani in quanto le acque verrebbero inquinate e non sarebbero più potabili, così come previsto nel progetto assi viari ? Come non capire questo tipo di piogge eccezionali, anche in prospettiva si verificheranno a causa dei cambiamenti climatici e la struttura assi viari porterebbe a un dissesto idrogeologico perché impedirebbe gli scarichi nelle canali e nei fossi esistenti nel nostro territorio?”

Continua Frachi con le domande: “Allora, è necessario fare un’opera che distrugge l’assetto idrogeologico, idraulico e i flussi fognari? È necessario fare un’opera che spacca la Piana di Lucca in due distruggendo il poco verde rimasto? Come non capire che inoltre a sciagurata opra oltre a non risolvere minimamente i problemi del traffico distruggerebbe anche i territori agricoli? Come non capire anche che è ingiusto distruggere l’habitat soprattutto nel parco dei Laghetti di Lammari? È giusto rischiare il dissesto idrogeologico/idraulico/fognario impedendo gli scarichi nelle canali e fossi esistenti nel nostro territorio come ha argomentato il Consorzio1 Toscana nord?”

“Eppure, come Forum per la tutela ambientale e salute dei cittadini, abbiamo proposto serie alternative per spostare il traffico da gomma su rotaia, riguardanti la metropolitana di superficie che leghi la città di Lucca alla periferia in tutti i lati, la metropolitana di area vasta tra Lucca Pisa e Livorno, il raddoppio dei binari nelle tre reti ferroviarie esistenti nella nostra provincia. Tutto al fine di uno sviluppo armonico non devastante”.