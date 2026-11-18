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Raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà: Difendere Lucca aggiunge un’apertura straordinaria
Venerdì dalle 16 alle 19 si potranno donare cibo a lunga conservazione e prodotti per l’igiene
Venerdì (20 novembre) Difendere Lucca apre la propria sede in via Pisana 25 a Sant’Anna dalle 16 alle 19 per raccogliere generi alimentari da distribuire alle famiglie lucchesi in difficoltà. L’apertura straordinaria si aggiunge ai due appuntamenti settimanali per la consegna delle donazioni, il lunedì dalle 17,30 alle 19 e il mercoledì dalle 10 alle 12.
Chi vuole contribuire può portare pasta, riso, latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, legumi, tonno e altri alimenti in scatola. Si raccolgono anche olio, farina, zucchero, caffè, biscotti e merendine, oltre a prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa.
La raccolta è una delle iniziative che il movimento affianca all’attività dei propri consiglieri e assessori. Dopo il Laboratorio delle zucche al Parco dell’Infinito, lunedì (23 novembre) è in programma un corso gratuito di Bls-D e manovre salvavita.
Per informazioni si può chiamare il 327 3607777 o scrivere a info@difenderelucca.it.