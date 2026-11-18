Chi vuole contribuire può portare pasta, riso, latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, legumi, tonno e altri alimenti in scatola . Si raccolgono anche olio, farina, zucchero, caffè, biscotti e merendine , oltre a prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa.

La raccolta è una delle iniziative che il movimento affianca all’attività dei propri consiglieri e assessori. Dopo il Laboratorio delle zucche al Parco dell’Infinito, lunedì (23 novembre) è in programma un corso gratuito di Bls-D e manovre salvavita.