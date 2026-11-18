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‘Stagi’, Zucconi (FdI): “Pierucci non scarichi sugli studenti le responsabilità della Provincia”
L’onorevole: “Pierucci dovrebbe preoccuparsi di chiudere i cantieri e non di chiudere il dialogo con dei ragazzi”
“La vicenda del liceo artistico Stagio Stagi è l’ennesima dimostrazione di una Provincia incapace, da anni, di portare a termine lavori fondamentali per una scuola e di dare risposte concrete a studenti, famiglie e personale scolastico. Un cantiere iniziato, interrotto, ripreso e nuovamente segnato da problemi e ritardi: una situazione che si trascina dalla presidenza Menesini a quella di Pierucci”. Lo afferma Riccardo Zucconi, onorevole di Fratelli d’Italia.
“E adesso, dopo anni di disagi e attese, il presidente Pierucci arriva persino a definire gli studenti poco rispettosi e inaffidabili e a dichiarare chiuso il dialogo con loro. Se c’è qualcuno che in questa vicenda deve dare conto della propria affidabilità, è proprio la Provincia, che da anni non riesce a garantire risposte definitive su un intervento così importante“, prosegue Zucconi.
“Lo dico da deputato, ma anche da genitore: i ragazzi hanno diritto a frequentare una scuola sicura, dignitosa e funzionale. Non si può pretendere che, dopo anni di promesse e cantieri interrotti, accettino ancora tutto in silenzio. Pierucci dovrebbe preoccuparsi di chiudere i cantieri e non di chiudere il dialogo con dei ragazzi che hanno il sacrosanto diritto di istruirsi in ambienti dignitosi e efficienti. E soprattutto – conclude – dovrebbe dare risposte concrete, con impegni verificabili e tempi certi: gli studenti non possono essere trattati come un problema, sono la parte che dovrebbe stare maggiormente a cuore alle istituzioni”.