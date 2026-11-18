“La vicenda del liceo artistico Stagio Stagi è l’ennesima dimostrazione di una Provincia incapace, da anni, di portare a termine lavori fondamentali per una scuola e di dare risposte concrete a studenti, famiglie e personale scolastico. Un cantiere iniziato, interrotto, ripreso e nuovamente segnato da problemi e ritardi: una situazione che si trascina dalla presidenza Menesini a quella di Pierucci”. Lo afferma Riccardo Zucconi, onorevole di Fratelli d’Italia.

“E adesso, dopo anni di disagi e attese, il presidente Pierucci arriva persino a definire gli studenti poco rispettosi e inaffidabili e a dichiarare chiuso il dialogo con loro. Se c’è qualcuno che in questa vicenda deve dare conto della propria affidabilità, è proprio la Provincia, che da anni non riesce a garantire risposte definitive su un intervento così importante“, prosegue Zucconi.