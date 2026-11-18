il plauso|
Statale del Brennero verso la riapertura: Montemagni (Lega) ringrazia Anas e carabinieri
Rimossi fango e detriti tra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca. I tempi per il ritorno del traffico dipendono dal meteo e dalla messa in sicurezza del versante
Potrebbe riaprire venerdì (20 novembre) la statale 12 dell’Abetone e del Brennero, chiusa all’altezza di Ponte a Serraglio, al confine tra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, dopo la frana di venerdì 13. Anas ha già liberato la carreggiata dal fango e dai detriti. I tempi della riapertura dipendono ora dai lavori per mettere in sicurezza il versante, dove nuove piogge potrebbero provocare altri smottamenti.
Sull’episodio interviene la deputata della Lega, Elisa Montemagni: “Il maltempo ha flagellato pesantemente, e ancora il meteo è quantomeno incerto, alcune zone della Provincia di Lucca, con l’interruzione della statale del Brennero, nel tratto fra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, ma il rapido intervento di Anas, con cui ho una costante interlocuzione già dalla scorsa settimana, ha permesso di liberare tempestivamente la strada da una frana”.
“Tra l’altro, proprio la prontezza di spirito di alcuni addetti della predetta azienda, che ringraziamo, ha consentito di bloccare immediatamente il traffico, col supporto dei carabinieri, evitando che potessero essere coinvolte auto e un autobus di linea. La riapertura è prevista per il 20 novembre, ma, ovviamente, è monitorato attentamente l’evolversi della situazione meteorologica. Ancora una volta, dunque, è giusto sottolineare la professionalità dei lavoratori Anas che, anche in questo contesto, hanno saputo affrontare al meglio la palese criticità”, conclude Montemagni.