Rimossi fango e detriti tra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca. I tempi per il ritorno del traffico dipendono dal meteo e dalla messa in sicurezza del versante

Potrebbe riaprire venerdì (20 novembre) la statale 12 dell’Abetone e del Brennero, chiusa all’altezza di Ponte a Serraglio, al confine tra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, dopo la frana di venerdì 13. Anas ha già liberato la carreggiata dal fango e dai detriti. I tempi della riapertura dipendono ora dai lavori per mettere in sicurezza il versante, dove nuove piogge potrebbero provocare altri smottamenti.

Sull’episodio interviene la deputata della Lega, Elisa Montemagni: “Il maltempo ha flagellato pesantemente, e ancora il meteo è quantomeno incerto, alcune zone della Provincia di Lucca, con l’interruzione della statale del Brennero, nel tratto fra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, ma il rapido intervento di Anas, con cui ho una costante interlocuzione già dalla scorsa settimana, ha permesso di liberare tempestivamente la strada da una frana”.