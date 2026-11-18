Gli Stati generali del turismo sono stati “un’occasione importante per avviare una riflessione sulle possibilità di governare consapevolmente la crescente pressione turistica sulla città”. Lo sottolinea il consigliere comunale di Azione, Elvio Cecchini.

“Le prime relazioni hanno offerto spunti interessanti su come sia possibile orientare lo sviluppo turistico – spiega – evidenziando che il successo di una destinazione non può essere misurato soltanto attraverso la crescita dei flussi, ma dipende da un equilibrio dinamico e sostenibile tra identità dei luoghi, capacità attrattiva, qualità dei servizi e benessere dei residenti. È emersa soprattutto l’importanza di un metodo: prima di definire l’offerta turistica, occorre comprendere chi siamo, quale futuro intendiamo costruire e a quali visitatori vogliamo rivolgerci”.

Il posizionamento della città

Da qui la riflessione sul ruolo delle scelte. “Il posizionamento turistico di una città dovrebbe essere il risultato di una scelta consapevole – afferma – fondata sulla propria identità e su una visione condivisa del futuro, anziché il semplice adattamento dell’offerta a una domanda in continua crescita. Nel mio intervento ho cercato di sviluppare proprio questa riflessione, proponendo di assumere come riferimento non soltanto un determinato segmento di mercato turistico, ma un progetto di città capace di valorizzare e dare continuità alle caratteristiche di qualità che storicamente contraddistinguono Lucca e la sua comunità”.

Un laboratorio della qualità della vita

La proposta è un cambio di prospettiva. “Fare di Lucca un laboratorio della qualità della vita e della convivenza civile – spiega – un luogo nel quale sperimentare, promuovere e diffondere modelli di sviluppo urbano fondati sulla qualità dello spazio pubblico, sulla vitalità della comunità residente, sulla cultura, sulla sostenibilità e sull’equilibrio tra attività economiche e vita quotidiana”.

Il turismo, in questa visione, ne sarebbe una conseguenza. “Una città che sappia offrire queste qualità ai propri cittadini sarà naturalmente attrattiva anche per visitatori interessati a conoscerne e condividerne l’identità – osserva – piuttosto che a consumarla superficialmente. In questa prospettiva il turismo può diventare uno strumento di valorizzazione della città, senza condizionarne progressivamente le funzioni e gli equilibri”.