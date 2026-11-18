“Con gran pompa, il Presidente della regione Giani ha inaugurato la prima corsa del treno regionale che viaggia all’iperbolica velocità di 200 chilometri all’ora. La tratta su cui il treno ha allegramente viaggiato è quella tra Firenze ed Arezzo. Noi, dal remoto medioevo ferroviario lucchese, ci felicitiamo con gli aretini e con i fiorentini, i quali risparmieranno tempo per i loro spostamenti, ma abbiamo qualcosa da far notare all’onnipresente Giani. Abbiamo infatti la ventura di vivere presso quella che dovrebbe essere la più importante linea ferroviaria della regione”. A ironizzare sul tema è Per Lucca e i suoi paesi.

“La ferrovia su cui viviamo collega, da un lato Lucca e Capannori (130mila abitanti), con Viareggio e Massarosa (80mila abitanti), e dall’altro con la Valdinievole (più di 100mila abitanti), Pistoia (90mila abitanti), Prato (160mila abitanti) ed infine Firenze e comuni limitrofi (più di 400mila abitanti). La ferrovia da Lucca ha una diramazione per Pisa (90mila abitanti) e per la media valle del Serchio e Garfagnana (più di 30mila abitanti). I conti sono facili da fare, in quanto la direttrice pedemontana, da Firenze a Viareggio, serve un milione di persone e con la diramazione per Pisa ben oltre un milione. Questo senza elencare, per motivi di tempo e di spazio, la serie enorme di servizi culturali, scolastici e sanitari che le città elencate sono in grado di offrire e l’importanza dei distretti industriali ed artigianali attraversati. Nonostante questa innegabile importanza strategica, economica e demografica della linea Firenze-Viareggio, qui i treni non vanno a 200 chilometri all’ora, ma non riescono neanche a sfondare il limite dei 50. Da Viareggio a Firenze il treno impiega, incredibilmente, due ore. I lavori del raddoppio dei binari si sono incagliati a Montecatini, dopo aver proceduto con assurda lentezza per quasi cinque anni. Il Pnrr poteva essere occasione per raddoppiare i binari fino a Viareggio, ma nulla si è fatto. La Lucca-Aulla ha treni in perenne ritardo con i pendolari esasperati, mentre neanche si parla di raddoppiare e rimodernare la Lucca-Pisa, ma si ipotizzano costosissime ed inutili tranvie pisacentriche tra la città di Galileo, Lucca e Livorno”.