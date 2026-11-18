“La bellezza di Lucca, il patrimonio culturale, le tradizioni e quel garbo lucchese che ne contraddistingue l’identità rappresentano una ricchezza straordinaria. Il turismo contribuisce a valorizzarla, creando lavoro e opportunità, ma una città non può essere considerata soltanto una destinazione turistica. È prima di tutto una comunità, con il diritto di continuare a vivere e riconoscersi nei propri luoghi“. Lo afferma la lista civica Lucca è un grande noi.

“In questi anni, invece, assistiamo a trasformazioni che sta compromettono questo equilibrio: abitazioni sottratte alla residenza stabile, negozi di vicinato che scompaiono, spazi pubblici sempre più occupati da manifestazioni e allestimenti, difficoltà crescenti per chi deve semplicemente raggiungere casa, lavorare o vivere serenamente il proprio quartiere. Non possiamo accettare che siano sempre i cittadini a doversi adattare alle esigenze del turismo“.

“Alla terza edizione degli Stati generali del turismo l’assessore Remo Santini torna a parlare della necessità di trovare la quadra tra residenza e turismo. Lo diceva già lo scorso anno Siamo alla ricerca del giusto equilibrio tra turismo e residenza ammettendo che è normale avere qualche difficoltà quando i numeri sono così alti. Dopo oltre quattro anni siamo ancora alle dichiarazioni di principio. Quante volte dovremo sentirci ripetere che occorre trovare una soluzione, alzare il livello del dibattito mentre la città continua a trasformarsi? A scorrere il programma degli Stati generali del turismo emerge poi un’assenza significativa: quella dei cittadini. Tra organizzatori di piccoli e grandi eventi, esperti di flussi turistici e categorie economiche chiamate a intervenire, è mancata la voce di chi vive quotidianamente le conseguenze delle scelte amministrative: piazze affollate, strade chiuse, cantieri e allestimenti continui, luoghi sempre più commercializzati”.

“Ancora una volta – prosegue la lista civica – si è discusso del futuro di Lucca soprattutto con chi trae benefici economici dalla crescita turistica, relegando al ruolo di spettatori di un appuntamento trasformato in una autocelebrazione dell’amministrazione Pardini. Possibile che dopo quattro anni non si sia ancora compreso che i cittadini non sono un ostacolo allo sviluppo turistico, ma i primi protagonisti della vita della città? La responsabilità dell’amministrazione Pardini è aver privilegiato il turismo di massa e il guadagno immediato, sacrificando la vivibilità dei cittadini. Non è una conseguenza inevitabile del successo turistico, ma il risultato di scelte che stanno trasformando una città abitata in una città-vetrina, nella quale sempre più persone faticano a riconoscersi”.

“La politica – aggiunge Lucca è un grande noi – ha il dovere di governare queste trasformazioni, non di limitarsi a osservarle e deve farlo prima che diventino irreversibili. Per questo, attraverso il progetto Lucca, il nostro impegno (consultabile sul sito web http://www.luccaungrandenoi.it), proponiamo un modello turistico fondato sulla qualità della vita, la sostenibilità e la partecipazione dei cittadini. La prima priorità è tutelare il diritto a vivere a Lucca, i residenti devono poter vivere la quotidianità salvaguardando abitudini e la vita di comunità. Va difeso il diritto all’abitare regolando gli affitti turistici brevi nelle zone maggiormente esposte alla pressione turistica incentivando, anche attraverso agevolazioni e garanzie, la disponibilità di abitazioni private per famiglie, giovani, studenti e lavoratori. Una città che perde i propri residenti perde anche la propria identità”.

“È necessario difendere il commercio di prossimità e le botteghe storiche – evidenzia la lista civica – contrastando l’omologazione delle attività economiche e sostenendo i servizi indispensabili alla vita quotidiana. Il centro storico non può essere pensato per chi vi trascorre poche ore e sempre meno per chi vi abita tutto l’anno. Vogliamo distribuire i flussi turistici oltre le Mura, valorizzando le frazioni, il paesaggio, le ville, il patrimonio religioso, le tradizioni artigiane, i percorsi ciclabili e il turismo lento. La Via Matildica, la Via del Volto Santo e gli altri itinerari culturali attraverso collaborazioni con i Comuni vicini. L’obiettivo non deve essere soltanto aumentare le presenze, ma promuovere un turismo consapevole, capace di generare benefici diffusi. Anche l’impatto dei grandi eventi deve essere ripensato, valutandone la sostenibilità, distribuendo meglio gli appuntamenti e limitando l’occupazione prolungata degli spazi pubblici, nel rispetto della mobilità, dell’accessibilità e della vita dei residenti”.

“Chiediamo inoltre trasparenza nell’utilizzo dell’imposta di soggiorno: le risorse generate dal turismo devono tradursi in servizi, manutenzione, mobilità sostenibile e cura dei quartieri e delle frazioni, con benefici concreti per la comunità. Infine proponiamo un Patto permanente per la vivibilità, che coinvolga residenti, operatori economici, associazioni e istituzioni nella definizione delle politiche turistiche, con obiettivi verificabili e strumenti di monitoraggio. La partecipazione deve incidere sulle decisioni, non limitarsi a prenderne atto“, conclude Lucca è un grande noi.

Secondo Ilaria Vietina, che ha accolto la richiesta di Lucca è un grande noi di candidarsi a sindaca per il centrosinistra, “Il diritto di visitare Lucca non può prevalere sul diritto di viverci. Mi preoccupa vedere una città nella quale tante persone faticano sempre di più a riconoscersi. Lucca ha sempre fatto del garbo, della misura, della discrezione e della qualità delle relazioni un tratto distintivo della propria identità. Non possiamo permettere che tutto questo venga soffocato da un modello di sviluppo che chiede ai residenti di fare continuamente un passo indietro. Chi vive qui ha diritto alla propria quotidianità, alla tranquillità della propria casa, a servizi accessibili, a piazze e strade che siano ancora luoghi di incontro e di comunità. Vogliamo una città che sappia accogliere senza dimenticare se stessa. E questo richiede il coraggio di compiere scelte, anche quando non coincidono con gli interessi economici più immediati. Perché il bene comune viene prima di tutto e deve orientare ogni scelta amministrativa“.