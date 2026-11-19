“La qualità della vita dei lucchesi merita un confronto fondato sui dati. Nell’intervento di Vittorio Fantozzi c’è un errore verificabile: Ecosistema Urbano 2026 non colloca Lucca al primo posto in Toscana nella classifica ambientale complessiva. Il nostro Comune è 53esimo in Italia e sesto tra i capoluoghi toscani“. Lo dichiarano Marco Barsella, consigliere comunale del gruppo Lucca Civica–Volt–Lucca è Popolare, Jacopo Massagli e Alessandro Bassetti, intervenendo sulle dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“Il primato regionale nella raccolta differenziata – proseguono – è un risultato positivo, che riconosciamo e che premia anche l’impegno quotidiano dei cittadini e degli operatori. Estenderlo all’intera graduatoria ambientale, però, cambia il significato dei dati. Nella classifica generale precedono Lucca Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo e Prato. Chiediamo quindi a Fantozzi di rettificare questa affermazione”.

Vanno avanti Barsella, Massagli e Bassetti: “Nell’edizione precedente Lucca era 44esima. Le nove posizioni perse sono un arretramento in graduatoria da approfondire, tenendo conto delle modifiche agli indicatori introdotte quest’anno. Sarebbe scorretto tradurle automaticamente in una misura del peggioramento ambientale o attribuirle interamente alla giunta. Ma certamente quei risultati non documentano il primato complessivo rivendicato da Fantozzi”.

“Anche l’accostamento con gli altri studi – continuano – richiede rigore. ItaliaOggi rileva una perdita di diciotto posizioni per l’intera provincia, che comprende il capoluogo. Quel dato non permette di stabilire quanto dell’arretramento dipenda dal Comune di Lucca, né di dichiararlo immune. Il 56 per cento di gradimento di Pardini rilevato da Lab21 è un risultato favorevole al sindaco, ma misura un’opinione sull’amministratore. Non dimostra, da solo, un miglioramento delle condizioni di vita. Affiancare queste rilevazioni non basta a separare il successo del capoluogo dalle difficoltà del resto del territorio”.

“Per migliorare la vita quotidiana – aggiungono Barsella, Bassetti e Massagli – mettiamo sul tavolo proposte precise. Sulla mobilità, vogliamo completare i collegamenti pedonali e ciclabili tra quartieri, fermate e servizi, partendo dalle interruzioni e dagli attraversamenti più problematici. Proponiamo inoltre di concordare con Regione e gestori una sperimentazione di collegamenti serali tra stazione e quartieri e di servizi prenotabili, anche per telefono, nelle frazioni”.

“Sul clima, proponiamo un piano aggiornato con interventi misurabili: riqualificazione energetica degli edifici comunali più energivori, ombra e superfici permeabili presso scuole, fermate e piazze, assistenza alle famiglie per accedere agli incentivi alla sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti. Sulla casa, servono una ricognizione degli alloggi pubblici vuoti con tempi e costi per renderli assegnabili e un’agenzia sociale per gli affitti, con canoni concordati, mediazione e garanzie per proprietari e inquilini”.