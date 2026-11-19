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Carnevale di Viareggio, Giannini (FdI): “La maggioranza regionale antepone gli interessi di partito al territorio”
Il coordinatore provinciale del partito: “Solo Fratelli d’Italia, con il suo consigliere eletto a Lucca Vittorio Fantozzi, opera per fare gli interessi del Carnevale di Viareggio”
“L’esito della votazione con la quale il consiglio regionale ha bocciato la richiesta di ripristino del finanziamento pieno al Carnevale di Viareggio, dimostra ancora una volta che solo Fratelli d’Italia, con il suo consigliere eletto a Lucca Vittorio Fantozzi, opera per fare gli interessi del Carnevale di Viareggio e con esso del sistema economico della Versilia”. Lo afferma Michele Giannini, coordinatore provinciale di Lucca di Fratelli d’Italia.
“I membri della maggioranza, non votando a favore dei provvedimenti chiesti da Fantozzi per conto di Fratelli d’Italia e non partecipando nemmeno alla discussione, neppure per motivare la discutibile scelta di tagliare 300mila euro dal solito contributo annuale, hanno dimostrato che per loro sono più importanti gli interessi della coalizione che quelli dei cittadini e del suo sistema economico e sociale. Una posizione politica – prosegue – che di fatto infrange il patto fra l’eletto e i suoi elettori, perché vede anteporre gli interessi partitici a quelli dei cittadini, che dovrebbero essere prevalenti, prioritari. Un atteggiamento che abbiamo visto spesso in questi mesi, sia per l’impianto di pannoloni a Salanetti che per le gravi problematiche del trasporto ferroviario e altro ancora. Sempre dalla parte della Regione Toscana che, purtroppo, non è mai stata benevola con Lucca e il suo territorio provinciale”.
“Fratelli d’Italia non intende in questo modo la sua partecipazione alla vita civile e sociale e lo dimostriamo con atti e pensieri liberi, che hanno l’unico faro nel mandato che gli elettori ci conferiscono a ogni tornata elettorale. Esattamente tutto il contrario di una sinistra capace di imbonire gli elettori quando chiede loro il voto, per non mantenere mai quanto promesso, spesso in nome di interessi elettorali o di partito, come dimostra il recente scivolone di 18 posizioni per la qualità della vita della provincia di Lucca“, conclude Giannini.