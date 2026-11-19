“I membri della maggioranza, non votando a favore dei provvedimenti chiesti da Fantozzi per conto di Fratelli d’Italia e non partecipando nemmeno alla discussione, neppure per motivare la discutibile scelta di tagliare 300mila euro dal solito contributo annuale, hanno dimostrato che per loro sono più importanti gli interessi della coalizione che quelli dei cittadini e del suo sistema economico e sociale. Una posizione politica – prosegue – che di fatto infrange il patto fra l’eletto e i suoi elettori, perché vede anteporre gli interessi partitici a quelli dei cittadini, che dovrebbero essere prevalenti, prioritari. Un atteggiamento che abbiamo visto spesso in questi mesi, sia per l’impianto di pannoloni a Salanetti che per le gravi problematiche del trasporto ferroviario e altro ancora. Sempre dalla parte della Regione Toscana che, purtroppo, non è mai stata benevola con Lucca e il suo territorio provinciale”.