“La vicenda delle concessioni demaniali marittime continua a essere caratterizzata da una situazione di sostanziale incertezza normativa, alla quale si stanno aggiungendo ulteriori problemi che rischiano di aggravare le difficoltà delle imprese balneari, in particolare in Toscana e in Versilia. Ho sempre espresso forti perplessità sull’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Ritengo infatti che l’applicazione pedissequa di normative europee a realtà economiche profondamente diverse, senza tenere adeguatamente conto delle specificità dei singoli Paesi, producano conseguenze negative su settori imprenditoriali consolidati che rappresentano un patrimonio economico, sociale e occupazionale”. Lo afferma l’onorevole Roberto Zucconi di Fratelli d’Italia.

“Naturalmente – prosegue – le leggi vigenti devono essere rispettate e mi riferisco alla direttiva Bolkestein, alla legge sulla concorrenza del 2022 e alle successive disposizioni nazionali, oltre che alla normativa regionale toscana, con particolare riferimento alla legge numero 30 del 29 luglio 2024, nelle parti tuttora vigenti. In questo quadro assume particolare rilievo anche la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sulla scarsità della risorsa in merito all’articolo 12 della direttiva Bolkestein che sancisce per l’applicazione delle procedure selettive previste dalla direttiva stessa, la necessità di un preventivo riscontro appunto sulla scarsità o meno delle risorse. Anche la sentenza della Corte di Giustizia deve essere ovviamente rispettata oppure si vuole sostenere che le sentenze valgono solo quando sono avverse alle aziende balneari? Ma oggi, soprattutto in Versilia, si sta aggiungendo un problema particolarmente grave: quello degli incameramenti delle opere non amovibili realizzate negli stabilimenti balneari“.

“Dico subito che queste procedure – continua Zucconi – rinnovano in me il rammarico per mancato appoggio ricevuto dalle associazioni quando già due anni fa con un mio emendamento in Commissione Finanze proponevo di modificare l’articolo 49 del codice della navigazione che ricordo prevedendo appunto salvo diversa disposizione del titolo concessorio, l’acquisizione gratuita allo Stato delle opere non amovibili al momento della cessazione della concessione è la prima base normativa per gli incameramenti. La mia proposta era chiara: prevedere che l’incameramento avvenisse soltanto quando l’area non fosse più destinata a essere concessa, evitando che il semplice avvicendamento dei concessionari potesse determinare la perdita del valore delle strutture realizzate dagli imprenditori. Si trattava certamente di una modifica significativa e finalizzata a proteggere il patrimonio delle aziende e gli investimenti effettuati nel corso degli anni ma soprattutto avrebbe impedito, nelle more, la procedura stessa degli incameramenti. Non essendo stato modificato l’articolo 49, invece, oggi assistiamo all’avvio di procedimenti di incameramento oltretutto nonostante che il quadro normativo nazionale sia ancora in fase di definizione”.

“Il decreto-legge numero 32 dell’11 marzo 2026 ha infatti previsto la predisposizione di uno schema nazionale di Bando-Tipo per le concessioni balneari, da sottoporre al confronto nella Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali. Si tratta di un passaggio importante, che sarà realizzato fra pochi giorni che è destinato a favorire criteri omogenei e maggiore certezza nelle procedure di assegnazione delle concessioni. Per quale ragione, allora, procedere proprio adesso agli incameramenti, senza attendere almeno la conclusione di questo percorso? Ritengo che si tratti di una scelta inopportuna, potenzialmente dannosa per le imprese e difficilmente comprensibile sul piano della coerenza amministrativa. C’è poi un’ulteriore contraddizione che merita di essere chiarita: numerosi Comuni in Versilia hanno recepito, attraverso proprie deliberazioni, la previsione legislativa che stabilisce l’efficacia delle concessioni demaniali marittime fino al 30 settembre 2027“.

“Come si concilia, allora, il riconoscimento dell’efficacia di questi titoli fino a tale data con l’avvio, prima della stessa scadenza, di procedimenti di incameramento delle strutture? È una questione che richiede risposte precise, anche attraverso la verifica delle singole situazioni concessorie, ma che non può essere liquidata come un semplice adempimento burocratico anche alla luce dei numerosi ricorsi pendenti attualmente in materia di concessioni. Per queste ragioni – prosegue – ritengo necessario che il Ministero competente attivi quanto prima un confronto anche con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, per verificare la possibilità di sospendere o differire, nei casi consentiti dalla legge, i procedimenti di incameramento almeno fino alla definizione del Bando-Tipo nazionale. Non si tratta di chiedere alle amministrazioni di disapplicare le leggi, ma di evitare che, in una fase di evidente incertezza normativa, si producano effetti patrimoniali particolarmente pesanti per le imprese prima che il quadro regolatorio sia stato compiutamente chiarito. Comprendo perfettamente che ogni istituzione debba adempiere ai propri obblighi ma sono altrettanto convinto che nell’applicazione delle norme debbano trovare spazio anche la certezza normativa, la proporzionalità, e – perché no – il buonsenso”.