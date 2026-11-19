“Costruire una coalizione con la città”. Questo è il lavoro e l’obiettivo che sta portando avanti il Partito Democratico comunale di Lucca, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il lavoro, per il Pd, dopo lo svolgimento dei passaggi di confronto e aggiornamento politico interno richiesti dai propri iscritti, che hanno individuato in Roberto Guidotti la persona che per il partito dovrà seguire il tavolo delle forze attualmente rappresentate in consiglio comunale oltre a gestire, insieme ad altri, il coordinamento della campagna elettorale – prosegue sia dentro che fuori dal tavolo – con la ferma volontà di consolidare il confronto politico e programmatico, definire una visione comune per il futuro della città e arrivare all’individuazione di una candidatura solida e credibile per le elezioni 2027.

Alla base di tutto una convinzione, alla quale sta lavorando tutto il Partito Democratico: costruire una coalizione che sia più larga dell’attuale, così come attualmente rappresentata in consiglio comunale, ancora più unita e coesa, capace di diventare maggioritaria attraverso la forza dei contenuti, di un programma condiviso e di un progetto concreto e comprensibile a tutti e tutte per il futuro di Lucca. “Non si tratta soltanto di allargare il numero delle forze politiche coinvolte, ma di costruire un’unità vera e solida intorno a una visione comune, alle priorità da affrontare e soprattutto alle scelte da compiere per dare risposte alla città e alle persone”.

“L’obiettivo – spiega il Pd – è costruire una coalizione con la città, a favore della la città: un percorso che non si esaurisca nel confronto tra le forze politiche o nelle stanze dei partiti, ma che sappia incontrare le persone, le realtà civiche e associative, le energie sociali e culturali, tutti coloro che vogliono contribuire a cambiare Lucca. Il programma, i temi, le proposte, le urgenze e le esigenze del territorio devono essere costruiti insieme alla città, attraverso un confronto capace di mettere al centro non soltanto cosa fare, ma anche come farlo”.