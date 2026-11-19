Mercoledì prossimo (25 novembre), alle ore 21, nei locali del negozio Gong (via San Paolino, 33), un confronto con commercianti, associazioni di categoria e sindacati, aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza. Partire dal commercio di vicinato e dalle imprese di prossimità, coinvolgendo direttamente chi ogni giorno vive e lavora nelle attività commerciali, per aprire un dibattito rivolto a tutta la città sul futuro di Lucca: su come renderla più viva, abitata, accogliente e capace di vivere anche oltre il turismo.

Il commercio di vicinato rappresenta infatti molto più di una componente dell’economia locale. I negozi, i pubblici esercizi e le imprese di prossimità sono luoghi di incontro, presìdi di socialità, servizi essenziali per chi abita la città. La loro presenza contribuisce a rendere vivi il centro storico, i quartieri e le periferie. Per questo l’incontro vuole dare voce direttamente ai commercianti, alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, per comprendere le difficoltà che attraversano il settore e confrontarsi sulle prospettive per il futuro, coinvolgendo in questa riflessione l’intera comunità cittadina.

“Abbiamo scelto di partire da un tema molto concreto, che riguarda da vicino la vita quotidiana di tutti noi. Quando chiude un negozio di vicinato, una città non perde soltanto un’attività economica, ma anche un servizio, un’occasione di incontro, un pezzo della propria vita sociale. Vogliamo ascoltare direttamente – spiegano gli organizzatori – chi lavora nel commercio, confrontare esperienze e punti di vista diversi e ragionare su quali scelte possano sostenere le attività di prossimità e, insieme, la qualità della vita della nostra comunità. Ma vogliamo anche che da questo confronto possa nascere una discussione più ampia, aperta a tutti i cittadini, su quale idea di Lucca intendiamo costruire per il futuro”.

L’iniziativa intende affrontare le trasformazioni del tessuto commerciale cittadino, le difficoltà delle piccole attività, la progressiva perdita di negozi e servizi di prossimità, ma anche il rapporto tra commercio, qualità della vita, residenza e turismo.

“Il turismo è una risorsa importante per Lucca, che genera opportunità economiche e occupazione. Ma la nostra città non può vivere soltanto di turismo, né organizzare ogni sua scelta in funzione dei visitatori. Deve essere prima di tutto un luogo nel quale sia bello e possibile abitare, lavorare, crescere, invecchiare e costruire relazioni. Il commercio di vicinato è uno degli elementi fondamentali di questa prospettiva. Vogliamo partire dalle esperienze e dalle necessità di chi tiene aperte ogni giorno le attività commerciali per ragionare, insieme a tutta la città, su quale Lucca desideriamo per il futuro”.

Ad introdurre la serata sarà Daniele Bianucci. Interverranno Francesco Giannerini, presidente provinciale di Confesercenti; Daniele Benvenuti, direttore di Confesercenti Lucca; Stefano De Ranieri, ristoratore; Chiara Menozzi, ristoratrice; Massimo Dinelli, segretario Filcams-Cgil Lucca; Samuele Cosentino, di Confcommercio Lucca. Coordinerà il confronto Carolina Rollier, commerciante.

La scelta di organizzare l’appuntamento proprio all’interno di un negozio del Centro storico vuole sottolineare anche simbolicamente il valore del commercio come luogo di incontro e relazione, oltre che di lavoro. Un’attività commerciale che, per una sera, diventa uno spazio aperto al confronto sul futuro della città.