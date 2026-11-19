il finanziamento|
Nuovi giochi nei parchi di Sant’Anna e San Vito, approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia
Che prevede l’erogazione di un contributo straordinario di 100mila per la riqualificazione dei parchi
Nella discussione in atto della variazione di bilancio 26-28 della Regione Toscana, è stato discusso e approvato dal Consiglio Regionale un emendamento, presentato dai consiglieri di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e Chiara La Porta e che prevede l’erogazione di un contributo straordinario di 100mila per la riqualificazione dei parchi gioco di Lucca a Sant’Anna in via De Gasperi e a San Vito in via delle Pierone.
Con questo finanziamento, spiegano i consiglieri, si offre l’opportunità di inserire nuova attrezzatura ludica in grado di coinvolgere una utenza più ampia possibile, con pavimentazione in erba sintetica e un materassino anti trauma alla base di alcuni giochi presenti nelle due aree.
“Questo intervento – hanno spiegato in aula Vittorio Fantozzi e Chiara La Porta – va a integrare il già cospicuo novero di opere e miglioramenti che l’amministrazione comunale di Mario Pardini ha fatto in questi anni anche sui parchi gioco e sulle aree attrezzate a disposizione dei giovanissimi, un’attività riconosciuta anche in sede di resoconti annuali redatti dalle testate specializzate, che hanno confermato che Lucca è sempre più una città a misura di bambino”.
Soddisfatto il sindaco di Lucca Mario Pardini: “Ringrazio i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi e Chiara La Porta per questo risultato concreto per la nostra città. Sono 100mila euro che arrivano a Lucca per migliorare due parchi gioco importanti, che si aggiungono al lavoro che stiamo portando avanti da anni”.