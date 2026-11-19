Si è svolta mercoledì 11 novembre l’assemblea aperta promossa dal circolo del Partito Democratico di Ponte a Moriano. Un momento di ascolto partecipato durante il quale sono emerse con forza le criticità che da tempo affliggono la frazione e le sue zone collinari, sintetizzate dal segretario del circolo, Alessandro Ugolini.

Al centro del dibattito, innanzitutto, la situazione di Sesto di Moriano, dove i residenti lamentano una crescente preoccupazione sul fronte della sicurezza dovuta alla presenza di fenomeni di microcriminalità, atti vandalici e furti, che provocano legittime apprensioni e forti condizionamenti a chi vive in questi luoghi. Fenomeni che sarebbero stati più volte segnalati e aggravati dalla mancanza, quantomeno, di telecamere di videosorveglianza “di cui invece le zone più centrali di Lucca città sono piene”. Inoltre sarebbero presenti varie situazioni di degrado come il fenomeno ormai cronico dell’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere, abbandonati e spesso gettati anche nei fossi.

Particolare allarme sempre in zona Sesto di Moriano desta inoltre lo stato dell’ex pastificio Mennucci: un manufatto ormai fatiscente e pericolante, la cui situazione è già stata segnalata più volte al sindaco. L’immobile risulta attualmente all’asta per una cifra contenuta e, secondo il circolo Pd e i cittadini, l’acquisizione e la successiva demolizione da parte del Comune rappresenterebbero un’occasione strategica per realizzare finalmente il parcheggio a Sesto di Moriano, un’infrastruttura richiesta da anni e indispensabile per i residenti.

Resta poi aperta la dolorosa situazione del Ponte di Sant’Ansano, chiuso ormai da circa un anno e mezzo e che continua a spaccare in due la frazione con tempi di ripristino ancora lunghi e incerti. I cittadini attendono aggiornamenti e risposte concrete dalla Provincia di Lucca in merito alla possibilità di riaprire il ponte almeno in senso unico alternato, possibilità subordinata alle prove statiche previste dal progetto preliminare, per il quale le somme risultano già messe a bilancio. Su questo punto, la comunità chiederà quanto prima un incontro ufficiale al presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci, per sollecitarne il percorso.

Dall’assemblea sono emersi nuovamente numerosi problemi cronici, già evidenziati in incontri passati di cui uno anche direttamente con il sindaco di Lucca ma tuttora ritenuti privi di soluzioni reali. Sul fronte della viabilità e della sicurezza stradale restano il pericolo del transito veloce nei centri abitati e il passaggio continuo e indiscriminato di tir legato sia ai flussi del pastificio Mennucci, che riporta alla vitale necessità della variante verso il pastificio stesso, sia per l’accesso alla zincheria Butori che necessita di una viabilità alternativa.

A questo si aggiungono la manutenzione delle frazioni, la cura del territorio e del decoro, la tenuta della viabilità collinare e il rischio idrogeologico, così come lo stato degli edifici scolastici comunali e il fronte della socialità e della cultura, “segnato dalla cronica mancanza di luoghi di aggregazione per i residenti e dall’assenza di opportunità di partecipazione ed interlocuzione con l’amministrazione per i problemi della frazion”e.