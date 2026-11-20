“Accogliere e cotruire – dicono i promotori – due parole all’apparenza semplici che racchiudono molte delle contraddizioni, delle difficoltà, delle fatiche quotidiane che sta vivendo la nostra città. Il confronto muoverà come di consueto dalle riflessioni e dai contributi che ciascuno dei presenti vorrà dare, partecipando alla discussione con proposte, idee e esperienze. . Lo scopo delle persone che animano l’esperienza di Solidale, europea. La mia città è principalmente quello di dare vita ad uno ‘spazio di servizio’, utile per favorire la partecipazione democratica alla vita pubblica e per contribuire a un confronto politico e culturale che a Lucca appare oggi frammentato ed inadeguato alle sfide da affrontare”.