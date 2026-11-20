L'appuntamento|
‘Accogliere e costruire’: nuovo appuntamento alla Casa del Boia con l’associazione ‘Solidale, Europea’
Domani (21 novembre) alle 15 in sala riunioni della Casa del Boia per approfondire una visione della città per gli anni a venire
Dopo l’incontro dello scorso 24 ottobre dal titolo Abitare e crescere l’associazione Solidale, Europea. La mia città tiene il secondo dei due incontri finalizzati ad approfondire una visione della città per gli anni a venire.
Domani (21 novembre) alle 15 in sala riunioni della Casa del Boia, sulle mura di Lucca, si terrà un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini interessati dal titolo: Solidale, Europea. La mia città. Accogliere e Costruire.
“Accogliere e cotruire – dicono i promotori – due parole all’apparenza semplici che racchiudono molte delle contraddizioni, delle difficoltà, delle fatiche quotidiane che sta vivendo la nostra città. Il confronto muoverà come di consueto dalle riflessioni e dai contributi che ciascuno dei presenti vorrà dare, partecipando alla discussione con proposte, idee e esperienze. . Lo scopo delle persone che animano l’esperienza di Solidale, europea. La mia città è principalmente quello di dare vita ad uno ‘spazio di servizio’, utile per favorire la partecipazione democratica alla vita pubblica e per contribuire a un confronto politico e culturale che a Lucca appare oggi frammentato ed inadeguato alle sfide da affrontare”.
La cittadinanza è invitata a partecipare.