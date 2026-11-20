È la giornata di mobilitazione cittadina e nazionale con lo sciopero generale e lo sciopero internazionale dei giovani contro la guerra e il carovita, che ferma per l’intera giornata scuola, trasporti e servizi anche sul territorio lucchese, salvo quelli essenziali.

Il cuore della protesta a Lucca è il corteo in programma dalle 9 con concentramento in piazzale Verdi, attraversamento delle vie cittadine e conclusione prevista alle 12 in piazza San Michele per gli interventi finali.

Alla giornata di mobilitazione partecipano Cgil Lucca, Cobas Scuola e Movimento Voce Studentesca, le cui istanze erano state illustrate nella sede sindacale dal segretario generale Cgil Lucca Fabrizio Simonetti, dall’esponente di Cobas Scuola Rino Capasso e dal fondatore del Movimento Voce Studentesca Thomas Van Arkel. “In tutta Europa il 20 novembre i giovani si mobilitano per chiedere la pace, un futuro dignitoso, stop alla guerra e al riarmo – spiega Simonetti –. In questa stessa data la Cgil ha proclamato uno sciopero generale, in primis contro la manovra fiscale del governo, che non risponde ai veri bisogni delle persone, ma anche perché nel paese non si vede un futuro. I giovani fuggono, molte persone non riescono ad accedere alla sanità pubblica, i salari sono più bassi di quanto fossero 30 anni fa. In più non si vedono politiche per invertire questo trend. Chiediamo risposte al governo e al parlamento”.

Sulle priorità di bilancio e sul mondo dell’istruzione intervengono anche gli altri promotori della mobilitazione. “Ci uniremo allo sciopero per chiedere un dimezzamento delle spese militari e aumentare il finanziamento alle scuole – afferma Van Arkel. Sulla stessa linea Capasso – Dopo il successo dello sciopero del 30 ottobre, che ha visto una grande partecipazione studentesca, noi di Cobas ci uniamo allo sciopero del 20 novembre. Lo slogan che abbiamo scelto è Soldi alle scuole e non alle armi!”.

Le rivendicazioni sindacali abbracciano il rinnovo dei contratti e l’aumento dei salari nel pubblico e nel privato, pensioni dignitose con piena rivalutazione e blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, una riforma fiscale progressiva con restituzione del fiscal drag e contrasto all’evasione, maggiori risorse per sanità pubblica, scuola, università e politiche sociali, un piano per il lavoro e lo sviluppo a partire dal mezzogiorno, politiche contro la precarietà e per l’accesso alla casa, oltre a maggiori investimenti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a una riallocazione della spesa pubblica a favore dei bisogni sociali.