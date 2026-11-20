Con l’avvicinarsi del Natale Europa Verde-Verdi Lucca invita a ripensare il modo di usare gli alberi natalizi, nelle case e nelle piazze. “Non confondiamo la magia del Natale con la sostenibilità ambientale – scrivono – possiamo avere entrambe, ma dobbiamo imparare a distinguerle. L’albero di Natale è una tradizione bellissima, un simbolo che scalda il cuore e rende magiche le feste. Non dobbiamo rinunciarci, ma forse è arrivato il momento di ripensare al modo in cui lo utilizziamo. Perché un Natale bello e suggestivo può essere anche davvero sostenibile”.

Gli abeti in vaso

Il gruppo parte dagli alberi vivi acquistati in vaso, scelti con la convinzione che siano la soluzione più ecologica perché a feste finite si potranno ripiantare. “Siamo sicuri che sia così? – si chiedono – L’albero di Natale per eccellenza è l’abete rosso, una conifera tipica soprattutto dei climi freschi e degli ambienti montani. Nei nostri territori di pianura e collina, caratterizzati da estati sempre più calde e siccitose, questa specie può incontrare condizioni molto sfavorevoli. Se poi viene collocata per settimane nei salotti riscaldati o nelle piazze assolate, subisce uno stress fisiologico che può comprometterne seriamente la sopravvivenza. La perdita abbondante degli aghi ne è un segnale evidente”.

Ripiantare non è sempre ecologico

Anche l’idea di ripiantare gli abeti dopo le feste, avvertono, può trasformarsi in un danno. “Come ricorda il professor Francesco Ferrini, ordinario di arboricoltura all’Università di Firenze, mettere a dimora gli abeti natalizi nelle aiuole, nei giardini pubblici o lungo le strade senza un’adeguata progettazione è una pratica scorretta – ricordano – Ogni specie ha precise esigenze climatiche, ecologiche e di spazio. Ancora più problematico è ripiantare questi alberi nei boschi. L’abete rosso non appartiene alla vegetazione naturale della maggior parte dei boschi di pianura e collina della Toscana e introdurlo in questi ambienti non significa favorire la biodiversità. Anche nelle zone montane dove la specie è naturalmente presente, alberi di provenienza sconosciuta possono provocare inquinamento genetico e introdurre patogeni. Inoltre il reimpianto non autorizzato nei boschi o su terreni pubblici può comportare violazioni della normativa vigente”.

Le alternative

Le indicazioni sono pratiche. “Un albero artificiale, se già lo possediamo e lo utilizziamo per molti anni, può rappresentare un compromesso ragionevole – spiegano – Gli alberi veri recisi, invece, non provengono necessariamente dai boschi naturali: molti sono coltivati appositamente nei vivai. Scegliere esemplari di provenienza locale e documentata e conferirli correttamente alla filiera di recupero vegetale può essere un’alternativa sostenibile. Ma forse la soluzione più interessante è un’altra: perché non utilizzare gli alberi e le piante già presenti nei nostri giardini e nelle nostre città?”.

Il caso delle piazze

Il gruppo allarga il ragionamento alle piazze e cita Lucca. “Invece di spendere ogni anno risorse pubbliche per acquistare, trasportare, addobbare e infine rimuovere grandi alberi natalizi, come sta succedendo ora a Lucca – propongono – perché non destinare almeno una parte di quelle risorse alla depavimentazione degli spazi urbani, dove è possibile, e alla creazione di nuove aree verdi permanenti? Andrebbero inseriti alberi scelti in funzione del clima e delle caratteristiche dei luoghi, con spazio sufficiente per crescere e terreno permeabile, capaci di offrire ombra durante le estati sempre più torride, mitigare le temperature urbane, favorire l’infiltrazione dell’acqua piovana e contribuire alla biodiversità. Sarebbero alberi da ammirare a Natale, ma dei quali godere i benefici per tutti gli altri giorni dell’anno”.

Dove non si possono piantare alberi, l’idea è puntare sulla creatività locale. “Le nostre città sono ricche di artisti, artigiani e persone creative – osservano – coinvolgiamoli nella realizzazione di installazioni natalizie con legno recuperato, rami provenienti dalle potature e materiali riutilizzabili. Potremmo avere allestimenti originali e suggestivi, valorizzando le competenze locali e riducendo gli sprechi”.

Attenzione al greenwashing

Il comunicato mette in guardia dal greenwashing. “Evitiamo di presentare come sostenibili iniziative che hanno soprattutto una finalità decorativa – avvertono – abeti vivi o morti installati in una piazza non per questo rappresentano un intervento di contrasto al cambiamento climatico o di tutela della biodiversità. Questi obiettivi richiedono azioni concrete, continuative e scientificamente fondate”.