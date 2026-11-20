Si è svolto oggi (20 novembre) il corteo indetto da Cgil, Cobas e Movimento Voce Studentesca contro la guerra, il carovita, il riarmo e per il futuro dei giovani. Circa 2 mila persone hanno sfilato pacificamente per le vie cittadine, con una grande partecipazione di lavoratori, lavoratrici e studenti. Fumogeni, striscioni e cori hanno animato il corteo, partito da piazzale Verdi e conclusosi in piazza del Giglio.

“Le richieste che noi facciamo al governo sono più attenzione ai salari, meno armi e prospettare un futuro per i giovani – afferma Antonio Mercuri, segretario della Flc Cgil e membro della segreteria confederale -. Oggi siamo in piazza in tutta Europa a fianco dei giovani per rivendicare un futuro più sereno e con stipendi dignitosi”. Della stessa linea è Fabrizio Simonetti, segretario generale Cgil Lucca: “Un corteo partecipato, tantissimi studenti, tanti lavoratori e lavoratrici. Quello che vogliamo chiedere alla politica è: ascoltate la voce delle persone e ascoltate i bisogni che vengono dalla piazza“.

Nonostante il clima complessivamente pacifico, la mattinata è stata segnata da una variazione rispetto all’itinerario concordato e da un gesto dimostrativo degli studenti davanti alla sede di Confindustria, dove sono stati versati escrementi di animale. Secondo quanto riportato nel preavviso di pubblica manifestazione presentato alla Questura di Lucca, il corteo, partito da piazzale Verdi avrebbe dovuto snodarsi interamente all’interno del centro storico (toccando via San Paolino, piazza San Michele, piazza Napoleone, piazza del Giglio, piazza San Martino, via Santa Crocee via Roma) per poi concludersi con il comizio finale nuovamente in piazza San Michele.

Il programma ufficiale è stato tuttavia rispettato soltanto fino all’altezza di via Roma. A quel punto i manifestanti hanno imboccato via Fillungo raggiungendo piazza Santa Maria, per poi uscire dalla porta, percorrere la circonvallazione e attraversare Borgo Giannotti. I comportamenti di coloro che hanno violato le disposizioni verranno valutati dalla Questura. Il corteo è infine rientrato in centro storico, risalendo nuovamente via Fillungo fino a raggiungere Cgil e Cobas in piazza del Giglio.

“500 tra studenti e lavoratori durante il corteo si sono presi Via Fillungo, che da tempo è vietata al libero fluire di chi vuole manifestare il suo dissenso nel centro della propria città -raccontano i rappresentanti di Faust e Giovane Grido Lucca -. Il corteo ha poi proseguito bloccando la circonvallazione e Borgo Giannotti. Come l’anno scorso, durante le mobilitazioni per la Palestina e l’occupazione della stazione e come le proteste di questi mesi da nord a sud il popolo ha dimostrato una coscienza di classe“.

“Anche a Lucca, come in tante altre città italiane, oggi siamo in sciopero – continua Rino Capasso, referente di Cobas Scuola Lucca -. Scioperiamo contro il carovita, per un meccanismo automatico che adegui i salari e le pensioni all’inflazione reale. E scioperiamo soprattutto per chiedere che i 14 miliardi di euro che sono destinati alla legge di bilancio alle armi nei prossimi due anni siano destinati alla scuola, alla sanità e ai diritti sociali“.

“Siamo contrari all’ennesimo decreto sicurezza – continua Capasso – che risponde alle rivendicazioni sociali con misure repressive di ordine pubblico. È necessario l’aumento degli organici dei docenti e dell’organico Ata, la cui carenza rispetto al fabbisogno ha messo in ginocchio le scuole. Vanno stabilizzati i precari: i docenti dopo 3 anni di servizio e gli Ata dopo 2. Vanno ritirate la “riforma” degli Istituti Tecnici e le nuove indicazioni nazionali, che puntano a costruire l’egemonia culturale della destra. Va abrogata la L. n. 104/26 sul divieto dell’educazione sessuo-affettiva all’infanzia e alla primaria e sul consenso dei genitori alle secondarie, mentre impazza il triste bollettino quotidiano di femminicidi, stupri e violenze. Non va convertita in legge il Dl 170/2026 sul “tetto” di straniere/i per classe: un provvedimento che risponde a logiche ideologiche e propagandistiche. I Cobas, infine, chiedono la condanna da parte del Governo e del Parlamento italiano del genocidio in corso a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la sospensione della collaborazione economica e militare dell’Ue con Israele, il blocco del transito delle armi nei porti e l’abrogazione della Legge Romeo”.