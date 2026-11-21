L'intervento|
Imbrattamenti in città, Gioventù Nazionale: “Chi sbaglia deve rispondere, indipendentemente dall’età”
Il gruppo giovanile di Fratelli d’Italia chiede l’applicazione del decreto sicurezza: “Gesti irresponsabili ben oltre il diritto di manifestare”
Anche il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, interviene in merito alle manifestazioni che si sono svolte ieri mattina (20 novembre) nel centro storico di Lucca, condannando con fermezza gli episodi di vandalismo verificatisi nel corso della giornata.
“Le manifestazioni pacifiche devono essere sempre garantite. Rappresentano momenti importanti di democrazia e partecipazione che vanno tutelati e rispettati”, premette Gioventù Nazionale.
“Quanto accaduto ieri, tuttavia, è grave e inaccettabile. Il lancio di letame davanti alla sede di Confindustria è un gesto irresponsabile, che non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare e che deve avere delle conseguenze. Altrettanto preoccupante è il comportamento di gruppi dichiaratamente di estrema sinistra che, con il silenzio di una parte della sinistra istituzionale lucchese, hanno contribuito a bloccare la circolazione lungo la circonvallazione e nella zona di Borgo Giannotti, hanno impedito il regolare transito in via Fillungo, in violazione dei divieti imposti e creando effettivi problemi per la sicurezza pubblica, con conseguenti disagi per cittadini e lavoratori»” prosegue la nota di Gioventù Nazionale Lucca.
“Episodi come questi dimostrano quanto sia necessario garantire il rispetto delle regole e delle istituzioni. È proprio in questa direzione che si inserisce la linea del governo Meloni sul decreto sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e responsabilizzazione, anche nei confronti dei minorenni. La giustizia deve tutelare la società: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, indipendentemente dall’età“.
Gravi, per Gn, anche gli episodi di imbrattamento che hanno interessato alcuni monumenti del centro storico, in particolare Palazzo Bernardini: “Danneggiare il patrimonio pubblico e deturpare il decoro cittadino non può essere considerato una forma di protesta, ma un comportamento che penalizza l’intera comunità lucchese”.
“Ci chiediamo inoltre con quale coerenza si possa scendere in piazza al fianco della Cgil, quando il suo segretario generale, Maurizio Landini, ha scelto di disertare personalmente il tavolo di confronto con le parti sociali convocato dal governo Meloni, preferendo concentrarsi sull’organizzazione dello sciopero generale. La stessa Cgil che ha rivendicato la firma di contratti con retribuzioni pari a 5 euro l’ora: una contraddizione politica che merita quantomeno una riflessione”.
“Libertà – conclude la nota – non significa assenza di regole: il rispetto delle persone, delle istituzioni, dei lavoratori e della città deve rimanere un principio imprescindibile“.