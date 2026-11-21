“Quanto accaduto ieri, tuttavia, è grave e inaccettabile. Il lancio di letame davanti alla sede di Confindustria è un gesto irresponsabile, che non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare e che deve avere delle conseguenze. Altrettanto preoccupante è il comportamento di gruppi dichiaratamente di estrema sinistra che, con il silenzio di una parte della sinistra istituzionale lucchese, hanno contribuito a bloccare la circolazione lungo la circonvallazione e nella zona di Borgo Giannotti, hanno impedito il regolare transito in via Fillungo, in violazione dei divieti imposti e creando effettivi problemi per la sicurezza pubblica, con conseguenti disagi per cittadini e lavoratori»” prosegue la nota di Gioventù Nazionale Lucca.