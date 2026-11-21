“Desideriamo esprimere il nostro sdegno per l’atto vandalico che ha colpito la facciata di Palazzo Bernardini a Lucca. Il fatto è accaduto ieri durante la manifestazione indetta in occasione dello sciopero proclamato dalla Cgil. Mentre la stragrande parte delle persone ha partecipato al corteo in modo pacifico, qualcuno, che ci auguriamo venga ben presto identificato e adeguatamente sanzionato, ha imbrattato il predetto edificio. Un gesto che condanniamo con forza, perché è molto grave prendere di mira un bene pubblico. Per noi non si tratta di una semplice bravata, ma è un fatto che testimonia l’imbecillità di alcune persone”.