L'indignazione|
Imbrattata la facciata di Palazzo Bernardini, Elisa Montemagni: “Manifestare è lecito, danneggiare un bene pubblico è ignobile”.
Anche la Lega polemica per l’atto vandalico compiuto durante il corteo studentesco di ieri (20 novembre) davanti a Confindustria
Prende la parola l’onorevole Elisa Montemagni, segretario provinciale di Lucca per Lega Italia Federale, sulla questione dell’atto vandalico con vernice arancione contro la facciata di palazzo Bernardini, avvenuto ieri (20 novembre), esprimendo forte indignazione.
“Desideriamo esprimere il nostro sdegno per l’atto vandalico che ha colpito la facciata di Palazzo Bernardini a Lucca. Il fatto è accaduto ieri durante la manifestazione indetta in occasione dello sciopero proclamato dalla Cgil. Mentre la stragrande parte delle persone ha partecipato al corteo in modo pacifico, qualcuno, che ci auguriamo venga ben presto identificato e adeguatamente sanzionato, ha imbrattato il predetto edificio. Un gesto che condanniamo con forza, perché è molto grave prendere di mira un bene pubblico. Per noi non si tratta di una semplice bravata, ma è un fatto che testimonia l’imbecillità di alcune persone”.
Ancora ignoti, quindi, i manifestanti coinvolti, con le indagini in corso riguardo la loro identità. Il rischio è quello di incombere in una denuncia per danneggiamento aggravato.