“Chi amministra una città dovrebbe avere la stessa premura nel tutelare i monumenti e nell’incontrare i giovani che sono il futuro”

Dopo l’imbrattamento di Palazzo Bernardini, interviene Lucca è un grande noi con una nota che condanna il gesto ma contesta l’uso politico che ne è stato fatto. “L’imbrattamento è un gesto da condannare senza esitazioni – scrive il gruppo – il patrimonio della nostra città appartiene ai lucchesi e tutte e tutti abbiamo il dovere di rispettarlo”.

Il punto, però, è un altro. “Le parole del sindaco e le reazioni dei partiti di maggioranza meritano una riflessione – osserva – Da mesi migliaia di studentesse e studenti sono scesi ripetutamente nelle piazze di Lucca per chiedere investimenti nell’istruzione, sostegno contro il caro vita che affligge le famiglie, pace e un futuro migliore. Una mobilitazione che si è sempre distinta per il carattere pacifico e civile. E il sindaco dov’era? Non ha mai trovato il tempo di uscire dal palazzo, scendere in piazza e incontrare le studentesse e gli studenti lucchesi per ascoltare le loro ragioni”.

Il gruppo contrappone la reazione di oggi alla distanza mostrata finora. “È bastato un gesto vandalico perché arrivassero immediatamente l’indignazione, le richieste di condanna e il richiamo a pesanti risarcimenti – sottolinea – Brutta cosa la propaganda e la strumentalizzazione politica: si prende un episodio isolato, certamente da condannare, e lo si mette al centro del dibattito per tentare di trasformare la condanna del vandalismo in un giudizio sull’intera mobilitazione”.

Il gruppo riconosce al primo cittadino un principio condivisibile, ma chiede coerenza. “Il sindaco ricorda giustamente che manifestare è un diritto e rispettare il patrimonio comune è un dovere – afferma – ci permettiamo di ricordargli che anche ascoltare i cittadini, soprattutto i più giovani, è una responsabilità di chi amministra. Non basta riconoscere il diritto di manifestare: occorre anche prendere sul serio le ragioni di chi lo esercita”.