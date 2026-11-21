L'intervento|
Palazzo Bernardini imbrattato, Fantozzi (Fdi) con Pardini: “Manifestazioni dal fine politico”
Il consigliere regionale: “Come mai gli studenti non hanno mai protestato con la Provincia per gli studenti nei container?”
“Sottoscrivo assolutamente il rammarico del sindaco di Lucca Mario Pardini per gli atti di vandalismo che hanno deturpato Palazzo Bernardini, edificio storico, peraltro oggetto di recenti interventi, ai quali ora dovranno sommarsene altri, con spreco di soldi e di denaro”. Lo dice il consigliere regionale di Fdi, Vittorio Fantozzi.
“Come Mario Pardini, ritengo che una manifestazione, legittima come ogni manifestazione del pensiero, diventi di segno negativo quando qualcuno ne fa un uso vandalico, sentendosi protetto dalla massa. Per il resto, se a livello nazionale sono in molti a parlare di flop dello sciopero e vedere bruciare la foto di Landini può rappresentare una presa di coscienza da parte di molti sulle reali intenzioni del sindacato e del suo leader, siamo alle solite. Intanto, grazie ai mezzi di informazione lucchesi, che hanno proposto dirette e video della manifestazioni di Lucca, dai nostri cortei, niente di nuovo sotto il sole e chiaramente per molti è stata un’occasione di allungare il week-end oppure di saltare una noiosa giornata di scuola. Nessuno ne abbia a male se dobbiamo confermare il nostro pensiero, ovvero che si tratta di manifestazioni dal fine politico, che servono al mantenimento di posti e ruoli di chi già li ha e chi partecipa è strumento spesso inconsapevole di tutto questo”.
“Se l’obiettivo fosse davvero la scuola e il suo miglioramento – prosegue Fantozzi – mi chiedo come mai questi giovani e meno giovani non abbiano fatto sentire la loro voce quando la Provincia di sinistra ha tenuto per anni i ragazzi in container e con altre situazioni scolastiche da terzo mondo. Una Provincia che ha speso negli ultimi vent’anni milioni in mostre che hanno portato ritorni molto inferiori alle cifre impegnate e che ha trascurato le scuole lucchesi, una mezza manifestazione l’avrebbe meritata, o no?”.