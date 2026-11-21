“Come Mario Pardini, ritengo che una manifestazione, legittima come ogni manifestazione del pensiero, diventi di segno negativo quando qualcuno ne fa un uso vandalico, sentendosi protetto dalla massa. Per il resto, se a livello nazionale sono in molti a parlare di flop dello sciopero e vedere bruciare la foto di Landini può rappresentare una presa di coscienza da parte di molti sulle reali intenzioni del sindacato e del suo leader, siamo alle solite. Intanto, grazie ai mezzi di informazione lucchesi, che hanno proposto dirette e video della manifestazioni di Lucca, dai nostri cortei, niente di nuovo sotto il sole e chiaramente per molti è stata un’occasione di allungare il week-end oppure di saltare una noiosa giornata di scuola. Nessuno ne abbia a male se dobbiamo confermare il nostro pensiero, ovvero che si tratta di manifestazioni dal fine politico, che servono al mantenimento di posti e ruoli di chi già li ha e chi partecipa è strumento spesso inconsapevole di tutto questo”.