Contestata a Vannacci, Frigo e Simoni la distanza dalle realtà locali e dai loro problemi anche in occasione dell’emergenza maltempo

Un’uscita di massa scuote il quadro politico locale: Alessandro Marovelli ha annunciato ufficialmente il proprio addio a Futuro Nazionale, portando con sé oltre 100 iscritti e la consigliera Yamila Bertieri, consigliera comunale al secondo mandato e rappresentante anche in seno all’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio e della Garfagnana.

​Una scelta sofferta e maturata al termine di una profonda riflessione, resa ancora più significativa dal percorso politico di Marovelli all’interno del movimento: era stato infatti uno dei primissimi a credere nel progetto e a coinvolgere il generale sul territorio, un impegno pionieristico testimoniato dalla tessera numero 31 di Futuro Nazionale.

​Alla base della rottura, secondo quanto dichiarato dai diretti interessati, vi sarebbe una profonda divergenza rispetto alla linea politica adottata dai vertici del partito, giudicata “basata sui personalismi e nepotismo, priva di progetti e proposte concrete, e finalizzata esclusivamente alla composizione delle liste per le prossime elezioni nazionali”.

​A far precipitare la situazione è stata la gestione dell’emergenza maltempo degli ultimi giorni, che ha colpito duramente l’area con frane e alluvioni. Marovelli punta il dito contro la totale assenza sul campo e la mancanza di vicinanza da parte della dirigenza nazionale. A suscitare particolare amarezza è stato soprattutto il silenzio del presidente di Futuro Nazionale: pur risiedendo a Viareggio, comune appartenente alla stessa provincia di Lucca, non ha fatto pervenire neppure una nota di solidarietà ai territori devastati e alle famiglie rimaste isolate, né tantomeno allo stesso referente per la Mediavalle e Garfagnana, Alessandro Marovelli, residente a Borgo a Mozzano – un comune che ha vissuto tre giorni scanditi da forte preoccupazione per l’innalzamento del livello del fiume Serchio, le continue frane sul territorio e i cedimenti stradali.

​Allo stesso modo, viene stigmatizzato l’atteggiamento della responsabile del tesseramento, Annamaria Frigo – originaria proprio di Bagni di Lucca, un altro dei centri più duramente colpiti dagli smottamenti – e del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni: invece di garantire presenza e supporto concreto alla popolazione in difficoltà, si sarebbero limitati a diffondere un comunicato giudicato dagli iscritti superficiale e inadeguato alla gravità della crisi.

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“Questo episodio ha dimostrato ancora una volta che la Mediavalle e la Garfagnana vengono considerate unicamente come un bacino elettorale a cui attingere per i voti, per poi dimenticarsene subito dopo» si legge nella nota che accompagna le dimissioni. «Sono territori che meritano di essere ascoltati e tutelati, non sfruttati”.

​Alessandro Marovelli ribadisce inoltre come il proprio impegno politico sia sempre stato improntato alla trasparenza, al moderatismo e, soprattutto, all’ascolto delle istanze locali: principi che, a suo avviso, sono venuti meno all’interno di Futuro Nazionale.

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