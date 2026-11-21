L'addio|
“Partito nepotistico e personalistico senza attenzione ai territori”: Marovelli, Bertieri e 100 iscritti lasciano Futuro Nazionale
Contestata a Vannacci, Frigo e Simoni la distanza dalle realtà locali e dai loro problemi anche in occasione dell’emergenza maltempo
Un’uscita di massa scuote il quadro politico locale: Alessandro Marovelli ha annunciato ufficialmente il proprio addio a Futuro Nazionale, portando con sé oltre 100 iscritti e la consigliera Yamila Bertieri, consigliera comunale al secondo mandato e rappresentante anche in seno all’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio e della Garfagnana.
Una scelta sofferta e maturata al termine di una profonda riflessione, resa ancora più significativa dal percorso politico di Marovelli all’interno del movimento: era stato infatti uno dei primissimi a credere nel progetto e a coinvolgere il generale sul territorio, un impegno pionieristico testimoniato dalla tessera numero 31 di Futuro Nazionale.
Alla base della rottura, secondo quanto dichiarato dai diretti interessati, vi sarebbe una profonda divergenza rispetto alla linea politica adottata dai vertici del partito, giudicata “basata sui personalismi e nepotismo, priva di progetti e proposte concrete, e finalizzata esclusivamente alla composizione delle liste per le prossime elezioni nazionali”.
A far precipitare la situazione è stata la gestione dell’emergenza maltempo degli ultimi giorni, che ha colpito duramente l’area con frane e alluvioni. Marovelli punta il dito contro la totale assenza sul campo e la mancanza di vicinanza da parte della dirigenza nazionale. A suscitare particolare amarezza è stato soprattutto il silenzio del presidente di Futuro Nazionale: pur risiedendo a Viareggio, comune appartenente alla stessa provincia di Lucca, non ha fatto pervenire neppure una nota di solidarietà ai territori devastati e alle famiglie rimaste isolate, né tantomeno allo stesso referente per la Mediavalle e Garfagnana, Alessandro Marovelli, residente a Borgo a Mozzano – un comune che ha vissuto tre giorni scanditi da forte preoccupazione per l’innalzamento del livello del fiume Serchio, le continue frane sul territorio e i cedimenti stradali.
Allo stesso modo, viene stigmatizzato l’atteggiamento della responsabile del tesseramento, Annamaria Frigo – originaria proprio di Bagni di Lucca, un altro dei centri più duramente colpiti dagli smottamenti – e del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni: invece di garantire presenza e supporto concreto alla popolazione in difficoltà, si sarebbero limitati a diffondere un comunicato giudicato dagli iscritti superficiale e inadeguato alla gravità della crisi.
“Questo episodio ha dimostrato ancora una volta che la Mediavalle e la Garfagnana vengono considerate unicamente come un bacino elettorale a cui attingere per i voti, per poi dimenticarsene subito dopo» si legge nella nota che accompagna le dimissioni. «Sono territori che meritano di essere ascoltati e tutelati, non sfruttati”.
Alessandro Marovelli ribadisce inoltre come il proprio impegno politico sia sempre stato improntato alla trasparenza, al moderatismo e, soprattutto, all’ascolto delle istanze locali: principi che, a suo avviso, sono venuti meno all’interno di Futuro Nazionale.
Il gruppo uscente non intende tuttavia fermare la propria azione amministrativa e civica sul territorio. “Indirizzeremo le nostre conoscenze, le nostre competenze e la nostra capacità operativa verso chi dimostrerà una reale e concreta attenzione per le esigenze della nostra terra”, conclude la nota.