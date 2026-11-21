“Lucca, convocazioni last minute: così si svuota il ruolo dei consiglieri”. A dirlo sono i consiglieri e le consigliere di opposizione.

“L’amministrazione Pardini ha mostrato fin da subito scarsa attenzione agli organi consiliari, ma ora si supera il limite – spiegano -. La convocazione urgente del Consiglio comunale è stata protocollata giovedì 19 novembre: prima seduta venerdì 20 alle 14, seconda lunedì 23 alle 17,30, con commissioni convocate in blocco lo stesso lunedì mattina. Pochissimo tempo per studiare le carte e ancora meno per discuterle. Gli atti in discussione, infatti sono tutt’altro che marginali: Servizio idrico integrato, subentro di Gaia S.p.A. e manifestazione di interesse all’ingresso nella compagine sociale tramite Lucca Holding (delibera 142/2026); Regolamento sulle sanzioni amministrative tributarie (149/2026); Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 (161/2026); Ratifica della conferenza dei servizi sulla Luccarena, con i relativi effetti urbanistici (160/2026); Quarta variazione al programma triennale dei lavori pubblici (162/2026)”.

“La Luccarena – continuano – è l’opera più costosa e complessa del mandato: 36,1 milioni di euro per demolire, ricostruire e ampliare il Palasport di via delle Tagliate. Con il palazzetto Silver 1 già in cantiere si superano i 40 milioni, e i soli servizi professionali hanno già oltrepassato 1,5 milioni. Il sindaco dice di aver reperito 16 milioni; il resto arriverebbe dal Credito Sportivo a tasso zero. Un impegno che pesa sui bilanci per anni merita un confronto vero in aula, non poche ore di discussione. Il sospetto è che non sia solo cattiva organizzazione. Su idrico e Luccarena, scelte già molto contestate, all’amministrazione Pardini conviene ridurre i tempi del dibattito per non far emergere criticità e nodi irrisolti”.

“Sul passaggio da Geal a Gaia, l’opposizione trova oggi conferma. Le procedure di scioglimento sono partite il 30 giugno, senza alcuna trattativa su personale, tariffe e investimenti. Si è scelto di contrastare e rinviare per fare campagna elettorale, con un fallimento finale. Dopo l’annullamento del consiglio straordinario di giugno è calato il silenzio, e per mesi i rilievi dell’opposizione sono stati liquidati come polemica. Ora arriva il cronoprogramma: aggiornamenti di Lucca Holding il 15 dicembre, istruttoria entro il 21 febbraio, voto in Consiglio entro il 31 marzo. Mancano però le garanzie vincolanti, a partire dalle tariffe, con rincari del 4% previsti nel 2027. Finora ci sono solo atti preliminari. La tattica è chiara: il tempo si prende quando serve a sminuire l’opposizione, anche quando ha ragione, e si taglia quando bisogna decidere in fretta e male. Questa non è democrazia“.