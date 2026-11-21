la protesta|
“Questa non è democrazia”: a Lucca l’opposizione attacca sui tempi del consiglio comunale
Contestata la convocazione urgente delle sedute e delle commissioni: “All’amministrazione Pardini conviene ridurre i tempi del dibattito per non far emergere criticità e nodi irrisolti”
“Lucca, convocazioni last minute: così si svuota il ruolo dei consiglieri”. A dirlo sono i consiglieri e le consigliere di opposizione.
“L’amministrazione Pardini ha mostrato fin da subito scarsa attenzione agli organi consiliari, ma ora si supera il limite – spiegano -. La convocazione urgente del Consiglio comunale è stata protocollata giovedì 19 novembre: prima seduta venerdì 20 alle 14, seconda lunedì 23 alle 17,30, con commissioni convocate in blocco lo stesso lunedì mattina. Pochissimo tempo per studiare le carte e ancora meno per discuterle. Gli atti in discussione, infatti sono tutt’altro che marginali: Servizio idrico integrato, subentro di Gaia S.p.A. e manifestazione di interesse all’ingresso nella compagine sociale tramite Lucca Holding (delibera 142/2026); Regolamento sulle sanzioni amministrative tributarie (149/2026); Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 (161/2026); Ratifica della conferenza dei servizi sulla Luccarena, con i relativi effetti urbanistici (160/2026); Quarta variazione al programma triennale dei lavori pubblici (162/2026)”.
“La Luccarena – continuano – è l’opera più costosa e complessa del mandato: 36,1 milioni di euro per demolire, ricostruire e ampliare il Palasport di via delle Tagliate. Con il palazzetto Silver 1 già in cantiere si superano i 40 milioni, e i soli servizi professionali hanno già oltrepassato 1,5 milioni. Il sindaco dice di aver reperito 16 milioni; il resto arriverebbe dal Credito Sportivo a tasso zero. Un impegno che pesa sui bilanci per anni merita un confronto vero in aula, non poche ore di discussione. Il sospetto è che non sia solo cattiva organizzazione. Su idrico e Luccarena, scelte già molto contestate, all’amministrazione Pardini conviene ridurre i tempi del dibattito per non far emergere criticità e nodi irrisolti”.
“Sul passaggio da Geal a Gaia, l’opposizione trova oggi conferma. Le procedure di scioglimento sono partite il 30 giugno, senza alcuna trattativa su personale, tariffe e investimenti. Si è scelto di contrastare e rinviare per fare campagna elettorale, con un fallimento finale. Dopo l’annullamento del consiglio straordinario di giugno è calato il silenzio, e per mesi i rilievi dell’opposizione sono stati liquidati come polemica. Ora arriva il cronoprogramma: aggiornamenti di Lucca Holding il 15 dicembre, istruttoria entro il 21 febbraio, voto in Consiglio entro il 31 marzo. Mancano però le garanzie vincolanti, a partire dalle tariffe, con rincari del 4% previsti nel 2027. Finora ci sono solo atti preliminari. La tattica è chiara: il tempo si prende quando serve a sminuire l’opposizione, anche quando ha ragione, e si taglia quando bisogna decidere in fretta e male. Questa non è democrazia“.
“Le commissioni – concludono i consiglieri – non sono un adempimento burocratico: sono il luogo dell’approfondimento e del controllo, e richiedono tempi adeguati. Curioso, peraltro, che di fronte all’urgenza si sia risolto in un attimo il problema, trascinato per mesi dalle fratture interne alla coalizione di destra, di chi debba fare il vicepresidente della commissione urbanistica. Chiediamo al presidente del Consiglio e all’amministrazione un calendario programmato con congruo anticipo e tempi adeguati per l’esame degli atti. Il rispetto delle istituzioni passa anche dal rispetto del tempo e del lavoro di chi rappresenta i cittadini”.