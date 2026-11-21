L'intervento|
Vernice contro la facciata di Palazzo Bernardini, il sindaco: “Un gesto che offende Lucca”
Il primo cittadino sui danni provocati durante il corteo: “Mi auguro che i responsabili vengano individuati e condannati a risarcire”
Vernice contro Palazzo Bernadini durante il corteo, interviene il sindaco Pardini.
“Ieri tante persone sono scese in piazza per protestare – dice il primo cittadino – La maggior parte lo ha fatto pacificamente, esercitando un diritto sacrosanto: quello allo sciopero. Un diritto costituzionale che va tutelato e garantito. Quello che trovo inaccettabile è che una piccola parte abbia invece approfittato della giornata per compiere atti di vandalismo. È stato imbrattato Palazzo Bernardini, un palazzo monumentale appena restaurato. Un gesto che offende Lucca, la sua storia e il lavoro di chi si impegna per custodirne la bellezza”.
“Mi aspetto una condanna chiara da tutte le forze politiche della città – proseuge Pardini – E a chi rivendica sui social azioni di questo tipo dico che manifestare le proprie idee non autorizza nessuno a danneggiare il nostro patrimonio. Per episodi simili sono già arrivate condanne: a Milano sette attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati in primo grado per aver imbrattato l’Arco della Pace, con un risarcimento complessivo di quasi 100mila euro. Mi auguro che anche qui i responsabili vengano individuati e condannati a risarcire i danni provocati. Chi compie questi gesti deve assumersene la responsabilità, anche economica. Manifestare le proprie idee è un diritto. Rispettare il patrimonio della nostra città è un dovere”.