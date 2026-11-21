“Ieri tante persone sono scese in piazza per protestare – dice il primo cittadino – La maggior parte lo ha fatto pacificamente, esercitando un diritto sacrosanto: quello allo sciopero. Un diritto costituzionale che va tutelato e garantito. Quello che trovo inaccettabile è che una piccola parte abbia invece approfittato della giornata per compiere atti di vandalismo. È stato imbrattato Palazzo Bernardini, un palazzo monumentale appena restaurato. Un gesto che offende Lucca, la sua storia e il lavoro di chi si impegna per custodirne la bellezza”.