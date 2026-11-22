“Palazzo Bernardini, uno dei simboli storici e architettonici più prestigiosi della nostra città, è stato vittima di un vile atto vandalico nella giornata di venerdì 20. Davanti a un simile scempio, ci saremmo aspettati una condanna unanime, ferma, senza se e senza ma. Invece, registriamo con sconcerto e profondo rammarico, il comunicato diffuso dalla formazione politica Lucca è un grande noi”. Così la Lega di Lucca e Capannori, guidata da Massimo Fagnani.

“Quella che vorrebbe essere una maldestra precisazione si rivela, nei fatti, un inaccettabile tentativo di giustificare l’ingiustificabile, spostando surrettiziamente l’attenzione e imbastendo un rimpallo di responsabilità nei confronti del sindaco Mario Pardini – dice la notea- Accusare l’amministrazione comunale di non dare ascolto ai giovani per tentare di sminuire un reato e un’offesa al patrimonio collettivo è un esercizio di stile ipocrita e pericoloso. Una forza politica che nutre l’ambizione di governare la nostra comunità dovrebbe essere prima di tutto un esempio cristallino di rispetto: rispetto per la gente, per le regole della convivenza civile e, non ultimo, per il patrimonio artistico, culturale e immobiliare che ci è stato tramandato e che appartiene a tutti i lucchesi“.