L'intervento|
Vandalismo a Palazzo Bernardini, la Lega: “Nessuna giustificazione per un atto delinquenziale”
Il partito di Lucca e Capannori se la prende con Lucca è un grande noi: “Un inaccettabile tentativo di giustificare l’ingiustificabile”
“Palazzo Bernardini, uno dei simboli storici e architettonici più prestigiosi della nostra città, è stato vittima di un vile atto vandalico nella giornata di venerdì 20. Davanti a un simile scempio, ci saremmo aspettati una condanna unanime, ferma, senza se e senza ma. Invece, registriamo con sconcerto e profondo rammarico, il comunicato diffuso dalla formazione politica Lucca è un grande noi”. Così la Lega di Lucca e Capannori, guidata da Massimo Fagnani.
“Quella che vorrebbe essere una maldestra precisazione si rivela, nei fatti, un inaccettabile tentativo di giustificare l’ingiustificabile, spostando surrettiziamente l’attenzione e imbastendo un rimpallo di responsabilità nei confronti del sindaco Mario Pardini – dice la notea- Accusare l’amministrazione comunale di non dare ascolto ai giovani per tentare di sminuire un reato e un’offesa al patrimonio collettivo è un esercizio di stile ipocrita e pericoloso. Una forza politica che nutre l’ambizione di governare la nostra comunità dovrebbe essere prima di tutto un esempio cristallino di rispetto: rispetto per la gente, per le regole della convivenza civile e, non ultimo, per il patrimonio artistico, culturale e immobiliare che ci è stato tramandato e che appartiene a tutti i lucchesi“.
“Chi vandalizza un monumento non sta protestando – conclude la nota – sta compiendo un atto delinquenziale. E chi, dietro a comodi distinguo o a sofismi politici, cerca di attenuarne la gravità o di fare ‘propaganda elettorale’ sulla pelle della città, si rende moralmente complice di un clima di illegalità che non possiamo e non vogliamo tollerare. Non ci sono attenuanti, giustificazioni o compromessi possibili con chi usa la violenza e il vandalismo per far valere le proprie idee o presunti diritti. La Lega Italia Federale – Sezione Lucca-Capannori, prende nettamente le distanze da questa pseudo-analisi di Lucca è un grande noi e rimarca con forza una verità semplice ma fondamentale: noi siamo e rimarremo sempre, senza tentennamenti, al fianco dei cittadini perbene, dei commercianti, delle famiglie e di chiunque creda nel valore della democrazia, delle istituzioni e del rispetto delle regole. La violenza e il vandalismo non avranno mai alcuno spazio nella nostra Lucca”.