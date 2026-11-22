Il Comitato per San Concordio e le associazioni culturali del quartiere, riuniti sabato (21 novembre) alla ex Filanda, si oppongono alla nuova Scheda Norma che il consiglio comunale esaminerà il 30 novembre. Invitano residenti, sindaco, giunta e consiglieri di tutti gli schieramenti a fermare la variante al Piano operativo.

Le Schede Norma sono lo strumento urbanistico di dettaglio che consente nuove costruzioni su aree inutilizzate e terreni inedificati all’interno del territorio urbanizzato. A San Concordio ne erano previste nove, per un totale di 248 nuovi appartamenti e 33mila metri quadrati di negozi e uffici. “Tutte le osservazioni dei comitati al Piano operativo – ricorda il comitato – adottato dall’amministrazione Tambellini e bipartisanamente approvato dall’amministrazione Pardini, sono state rigettate”. Il primo intervento già avviato è quello del negozio di alimenti per animali in via Savonarola, “sull’ultimo fazzoletto di verde che c’era rimasto tra il parcheggio dell’Esselunga e quello del Bricocenter”.

Con la nuova scheda gli appartamenti di nuova costruzione, non di recupero, salirebbero da 248 a 258. L’intervento riguarda due aree verdi: una in viale Europa, accanto alla nuova rotatoria che aveva già sacrificato una fetta di verde e grandi alberi, e un terreno ex agricolo ai bordi del canale Piscilla. Qui verrebbero costruiti altri dieci appartamenti, per un totale di 21 insieme a quelli previsti nell’ex Mulino al Rotone. “La nuova Scheda Norma – sostiene il comitato – prende addirittura due piccioni con una fava, cioè riesce a sacrificare contemporaneamente due aree verdi”.

Secondo il comitato la novità sta nella contropartita. “Finora la logica delle Schede Norma era che il Comune dava eccezionalmente al privato la possibilità di costruire ex novo – spiega – ma qualcosa doveva avere in cambio, generalmente del verde pubblico”. Stavolta viene chiesto un parcheggio su un terreno distante, oggi verde, che il Comune esproprierebbe. “E non è chiaro – aggiunge il comitato – se questa transazione avverrà o meno a scomputo degli oneri di urbanizzazione”. Si tratta dell’area lungo la traversa ottava di via Bandettini: “Un’area verde, l’ultima rimasta, che si allaga facilmente e che rappresenta anche una piccola ma preziosa zona umida, di nessuna utilità come parcheggio”. Per il comitato è infatti molto improbabile, oltre che estremamente pericoloso, che qualcuno da lì voglia raggiungere a piedi la città attraverso il cavalcavia di viale Europa.

Le critiche riguardano anche la relazione tecnica alla variante. “Presenta dei complicati calcoli per giustificare l’aumento del dimensionamento abitativo – osserva il comitato – e sembra trascurare una regola fondamentale dettata dal Piano strutturale”. Il riferimento è al numero dei nuovi abitanti insediabili nell’Utoe e alla regola per cui le quote di costruzioni ex novo e di recupero dell’esistente vanno scaglionate nel tempo, monitorate e calibrate per incentivare il recupero. È anche il principio della legge urbanistica del 2014, secondo la quale “nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”.

“Ci sembra molto discutibile questa operazione che potremmo definire di urbanistica creativa – affermano i promotori – perché rappresenta un pericoloso precedente che potrebbe giustificare la creazione di infinite nuove Schede Norma, tante quanti sono i terreni inedificati rimasti all’interno del territorio urbanizzato, per potere costruire su tutti, alla faccia del contenimento del consumo di suolo”.

L’invito è rivolto in particolare ai residenti della traversa ottava di via Bandettini, che si ritroverebbero le case affacciate su un parcheggio anziché su un’area verde, e a quelli di via Bandettini lungo la Piscilla, dove la strada, già strettissima, e il ponte sul canale sarebbero intasati dal traffico di 21 nuovi appartamenti, presumibilmente a uso turistico. Il comitato si appella a sindaco, giunta e consiglieri affinché non venga compiuto “l’ennesimo assalto alle ultime zone verdi del quartiere”.