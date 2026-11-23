Hanno abbandonato per protesta la seduta della Commissione consiliare lavori pubblici e ambiente, convocata oggi (lunedì 23 novembre) d’urgenza, dopo aver presentato una mozione d’ordine in apertura dei lavori. È la decisione assunta dai consiglieri comunali Vincenzo Alfarano, Daniele Bianucci e Gianni Giannini, per denunciare quella che definiscono “una situazione istituzionale gravissima, che vede una delle commissioni più importanti del Comune di Lucca ostaggio, ormai da due mesi, delle guerre interne alla maggioranza per l’assegnazione di una poltrona”.

“La Commissione lavori pubblici e ambiente – spiegano Alfarano, Bianucci e Giannini – è rimasta sostanzialmente paralizzata per due mesi, dopo che la maggioranza di centrodestra si è spaccata sull’elezione del nuovo vicepresidente. Due mesi durante i quali un organismo fondamentale per affrontare i problemi del territorio, dalla manutenzione delle strade alla sicurezza idraulica, dalle opere pubbliche alla tutela ambientale, non è stato convocato. Oggi, improvvisamente, il presidente Santi Guerrieri ha deciso di convocare una seduta d’urgenza, senza però inserire all’ordine del giorno proprio l’elezione del vicepresidente, cioè la questione istituzionale rimasta irrisolta e all’origine di questa situazione”.

A rendere ancora più evidente la crisi interna alla maggioranza, secondo i tre consiglieri, è stata anche un’assenza particolarmente significativa nella seduta odierna.

“Tra i banchi della maggioranza abbiamo notato l’assenza proprio della consigliera (Laura Da Prato di Fratelli d’Italia, ndr) che, nell’ultima riunione della commissione, non aveva votato il candidato alla vicepresidenza indicato dal centrodestra, contribuendo così a far emergere la spaccatura. Un’assenza che politicamente non passa inosservata e che conferma quanto siano profonde le divisioni interne alla coalizione che governa Lucca. La maggioranza perde pezzi, ma a pagarne il prezzo sono le istituzioni e, soprattutto, la città. Non possiamo accettare che i contrasti interni al centrodestra si traducano nella paralisi degli organismi consiliari”.

I tre consiglieri ricordano che l’articolo 13 del regolamento del consiglio comunale prevede espressamente l’elezione del vicepresidente della commissione, attribuendo a questa figura un ruolo preciso nell’organizzazione e nel funzionamento dell’organismo consiliare.

“Non si tratta dunque di una carica facoltativa – dicono – né di una questione che possa essere accantonata a seconda delle convenienze politiche della maggioranza. Il regolamento prevede che la commissione abbia un presidente e un vicepresidente. E le regole delle istituzioni devono essere rispettate da tutti, a cominciare da chi ha la responsabilità di presiederle“.

Alfarano, Bianucci e Giannini sottolineano inoltre che la situazione era già stata denunciata pubblicamente e che era stato rivolto un preciso appello al presidente del consiglio comunale Enrico Torrini, affinché intervenisse per porre fine alla paralisi e garantire l’inserimento dell’elezione del vicepresidente all’ordine del giorno della prima seduta utile.

“Avevamo chiesto espressamente al presidente Torrini – spiegano ancora – di intervenire per evitare questo scempio istituzionale. Purtroppo, il nostro appello è rimasto senza risposta concreta. Oggi ci siamo trovati davanti a una convocazione d’urgenza che ignora ancora una volta il problema. Per questo abbiamo ritenuto necessario presentare una mozione d’ordine e, successivamente, abbandonare la seduta. Non intendiamo prestare il fianco a una gestione delle istituzioni che consideriamo profondamente irrispettosa del Consiglio comunale e della cittadinanza”.

“La maggioranza può anche continuare a litigare al proprio interno – dicono a ulteriore commento – per decidere a chi assegnare una vicepresidenza, ma non può trascinare le istituzioni nelle proprie guerre di potere. Le commissioni consiliari non sono proprietà dei partiti di maggioranza: sono organismi istituzionali che devono lavorare nell’interesse della città”.

“È particolarmente grave – proseguono i tre consiglieri – che tutto questo avvenga proprio nella commissione che si occupa più direttamente del territorio, in un periodo nel quale le problematiche legate alla sicurezza delle strade, alle infrastrutture e alla prevenzione del rischio idraulico richiederebbero un confronto costante e serio. È inaccettabile che l’attività istituzionale venga subordinata agli equilibri politici interni al centrodestra”

“Chiediamo quindi al presidente della commissione Guerrieri e al presidente del consiglio comunale Torrini di assumersi finalmente le proprie responsabilità e di garantire che l’elezione del vicepresidente venga immediatamente posta all’ordine del giorno. Non è più tollerabile che un’istituzione resti ostaggio per due mesi di una guerra di poltrone. Se la maggioranza non è più in grado di trovare un accordo neppure sull’elezione di un vicepresidente di commissione, non può pensare di scaricare le conseguenze delle proprie divisioni sul funzionamento del consiglio comunale. Lucca merita istituzioni che lavorino, non organismi paralizzati dalle liti del centrodestra”.