“Non bastano una giornata sul calendario, le dichiarazioni di circostanza e le campagne di sensibilizzazione se, il giorno dopo, troppe donne continuano a vivere nella paura, nella dipendenza economica e nella violenza. La lotta contro la violenza sulle donne non può essere una mobilitazione di 24 ore: deve diventare una priorità permanente della politica, delle istituzioni e dell’intera società”. Lo sottolinea, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Carlo Bigongiari, segretario provinciale di Forza Italia Lucca, che richiama la necessità di affiancare alla fermezza della legge un impegno culturale e sociale molto più profondo.

“La violenza contro le donne non è soltanto un problema di ordine pubblico o una questione giudiziaria. È una ferita – spiega – che attraversa la società e che affonda le proprie radici in una cultura del possesso, della prevaricazione e della negazione della libertà altrui. Non possiamo limitarci a indignarci davanti all’ennesimo fatto di cronaca: dobbiamo intervenire prima, prevenire, educare e costruire condizioni concrete perché ogni donna sia libera di scegliere il proprio futuro. È importante ricordare che dietro i passi avanti compiuti in Italia c’è stato anche l’impegno politico di Forza Italia, che nel corso degli anni ha sostenuto e contribuito a promuovere importanti interventi per rafforzare la tutela delle donne. Dall’introduzione del reato di stalking alla ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, dall’adozione del Piano nazionale antiviolenza fino all’introduzione del reato di femminicidio, si è sviluppato un percorso di progressivo rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto. Risultati che dimostrano come la politica possa e debba assumersi responsabilità concrete, traducendo i principi in norme, tutele e strumenti efficaci per proteggere le donne“.

“La repressione è indispensabile, ma non sufficiente. Chi denuncia deve essere protetto davvero, senza ritardi e senza sottovalutazioni. Allo stesso tempo – commenta il segretario provinciale azzurro – dobbiamo investire nell’educazione al rispetto, rafforzare l’autonomia economica e lavorativa femminile e impedire che la dipendenza finanziaria diventi una prigione dalla quale è impossibile uscire. La libertà delle donne si misura anche nella possibilità concreta di sottrarsi a una relazione violenta senza ritrovarsi sole e senza mezzi.

Sulla ricorrenza interviene anche Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia. “La libertà delle donne non è negoziabile e non può essere subordinata alla volontà, al controllo o alla violenza di nessuno. Una società davvero libera non è quella che celebra le donne una volta all’anno, ma quella che garantisce loro ogni giorno sicurezza, indipendenza e pari opportunità. Dobbiamo avere il coraggio di contrastare non soltanto la violenza fisica, ma anche quella psicologica ed economica, che troppo spesso precede e accompagna gli abusi. Servono leggi efficaci, protezione tempestiva, educazione e un lavoro culturale che parta dalle nuove generazioni. Non possiamo accettare che la paura condizioni la vita di una donna, né che il silenzio diventi l’unica forma di difesa“.

“Il nostro territorio deve essere una comunità capace di riconoscere i segnali della violenza, di non voltarsi dall’altra parte e di offrire risposte concrete. Il rispetto non è una concessione, la libertà non è un privilegio e la sicurezza non può essere un lusso. Su questi principi non devono esserci ambiguità né divisioni. La sfida, dunque, è trasformare il 25 novembre da giornata della memoria e della denuncia in un impegno quotidiano. Perché – conclude Bigongiari – nessuna donna debba più scegliere tra la propria libertà e la propria sicurezza”.