“È ora di aprire una riflessione seria sulla sostenibilità di questo modello e sulla necessità di restituire spazi pubblici, vivibilità e reali compensazioni alla comunità locale”

“I profitti e le rendite restano in capo ai grandi organizzatori, ai vettori nazionali e a una fascia ristretta di attività ricettive e della ristorazione, mentre ai cittadini lucchesi resta il conto dei disagi quotidiani. È ora di aprire una riflessione seria sulla sostenibilità di questo modello e sulla necessità di restituire spazi pubblici, vivibilità e reali compensazioni alla comunità locale”. E’ il commento di Impegno civico per Lucca ai dati sull’indotto dei grandi eventi.

“Dietro la narrazione trionfalistica – spiega Impegno civico – dei 40 milioni di euro di indotto generati dal Lucca Summer Festival 2026, i numeri reali contenuti nello stesso studio curato dall’Università di Pisa (in collaborazione con Assoconcerti) raccontano una storia molto diversa: una gran parte di queste risorse non resta sul territorio comunale, mentre i costi logistici, ambientali e sociali ricadono interamente sui cittadini lucchesi.

Come Impegno civico per Lucca abbiamo disaggregato le voci di spesa della ricerca per ridimensionare l’impatto economico sulla città. I costi del viaggio spacciati per indotto locale: su 39,96 milioni di euro complessivi, ben 7,56 milioni (quasi il 19% del totale) sono costituiti da Spese di trasporto, voce ben distinta dal Trasporto locale (fermo a 1,76 milioni). Poiché il 17% degli spettatori arriva dall’estero e il 41% dal resto d’Italia (con punte dell’80% fuori Toscana per Jamiroquai e del 67% per Katy Perry), queste risorse vanno a finanziare compagnie aeree, ferrovie nazionali, società autostradali e compagnie petrolifere al di fuori del Comune di Lucca.

Spese generali è la voce più pesante dell’intero studio: 12,40 milioni di euro, pari al 31% del totale (e oltre il 40% nel caso del concerto di Katy Perry). Una categoria indeterminata che comprende acquisti effettuati prima del viaggio o online, senza alcuna garanzia che quel denaro sia stato speso nei negozi di vicinato lucchesi. Inoltre, 1,16 milioni di euro provengono dagli stessi residenti di Lucca e provincia: non nuova ricchezza attratta da fuori, ma un semplice spostamento di consumi interni”.

C’è, poi, “Un turismo mordi e fuggi che non dorme in città: I dati sul pernottamento smentiscono l’idea di una ricaduta diffusa sull’ospitalità cittadina. Il 76% del pubblico dichiara zero notti di permanenza (percentuale che tocca l’81% per Katy Perry): tre spettatori su quattro arrivano a ridosso del concerto e ripartono subito dopo. Del restante 24% che pernotta, quasi la metà (il 47%, fino al 58% per Jamiroquai) sceglie strutture in provincia e non nel Comune di Lucca. In termini assoluti, solo il 12,7% del pubblico totale dorme effettivamente a Lucca città.

Tra chi si ferma a dormire, il 45% sceglie affittacamere, B&B e alloggi extra-alberghieri. Una dinamica che alimenta la conversione degli appartamenti residenziali in locazioni turistiche brevi, aggravando l’emergenza abitativa e l’espulsione dei residenti dal centro storico a vantaggio di una ristretta rendita immobiliare. A fronte di benefici economici fortemente concentrati, i disagi per la collettività sono diffusi e tangibili. Il 72% degli spettatori raggiunge Lucca con mezzi privati (70% in auto o furgone e 2% in moto, contro appena il 16% in treno), riversando decine di migliaia di veicoli sulle arterie cittadine in piena estate, con pesanti ricadute su traffico, sosta e qualità dell’aria.

Allo stesso tempo, i grandi eventi di punta — come Jamiroquai e Katy Perry, che da soli valgono 17,88 milioni di euro (quasi metà dell’intero indotto) — si svolgono alle Mura storiche. Per settimane, tra montaggio e smontaggio, il principale monumento e parco pubblico della città viene sottratto alla libera fruizione dei cittadini e recintato per un’attività commerciale privata, mentre i costi di ordine pubblico, viabilità e pulizia straordinaria gravano sulla collettività.